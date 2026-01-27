Sigue el mantenimiento en más de 580 escuelas para el inicio de las clases

El plan se implementa de manera articulada en todo el territorio provincial y, hasta el momento, ya se intervinieron 587 establecimientos educativos, en muchos de los cuales se realizaron trabajos en más de un rubro, de acuerdo con las urgencias y necesidades particulares de cada edificio, siguiendo los lineamientos establecidos por el área de Infraestructura Escolar.





Si bien las tareas de mantenimiento se llevan adelante durante todo el año, el receso de verano resulta clave, ya que la ausencia de estudiantes y docentes permite ejecutar intervenciones de mayor complejidad de manera planificada y segura.

En relación con los trabajos realizados hasta el momento, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, destacó: “Hemos realizado una evaluación con cada Consejo Escolar y vamos a muy buen ritmo, con el objetivo de intervenir todos los edificios antes del inicio del ciclo lectivo 2026, para poder recibir a nuestros estudiantes en las mejores condiciones”.





La planificación del mantenimiento escolar permite ordenar y coordinar las intervenciones, realizar un seguimiento sistemático de las acciones y anticipar posibles dificultades, garantizando una gestión más eficiente de los recursos y una adecuada puesta a punto de los establecimientos educativos.

Con importantes avances, continúa el plan intensivo de mantenimiento escolar que ya alcanzó a 587 escuelas y jardines de la provincia, puesto en marcha por el Gobierno de Río Negro tras la finalización del ciclo lectivo 2025, con el objetivo de garantizar edificios en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2026.Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, en conjunto con los 15 Consejos Escolares de la provincia, se desarrollan durante este período distintos trabajos en instalaciones de gas, limpieza de tanques y cisternas, sanitización, fumigación, reparaciones en los sistemas eléctricos, albañilería y revoques, pintura y desmalezamiento, entre otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento de los establecimientos.El uso diario y permanente de los establecimientos educativos hace imprescindible la realización de intervenciones constantes, con el fin de asegurar que cada escuela y jardín pueda continuar funcionando en condiciones adecuadas.En este sentido, la Ministra Campos subrayó la importancia de contar con contratos y presupuestos planificados, que permiten sostener el mantenimiento durante todo el año: “Evaluamos esta tarea como muy positiva, marcha a muy buen ritmo y continuamos trabajando durante este mes de enero para concluir con lo planificado antes del receso estival”, concluyó.