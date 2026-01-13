Sistema integrado para la prevención y el combate de incendios

En Parques Nacionales contamos con un sistema integrado para la prevención y el combate de incendios forestales, con el cual trabajamos durante todo el año junto a la Agencia Federal de Emergencias.





Queremos agradecer profundamente a nuestros brigadistas, guardaparques, técnicos, administrativos y a todo el equipo de colaboradores que está trabajando en esta incansable lucha contra los incendios.





También agradecemos a Jefatura de Gabinete de Ministros, Agencia Federal de Emergencias, Gobierno del Chubut, Gobierno del Neuquén, Gobierno de Río Negro y a Gobierno de Santa Cruz por su fundamental ayuda y predisposición.