Sistema integrado para la prevención y el combate de incendios

Noticias Del Bolson enero 13, 2026


En Parques Nacionales contamos con un sistema integrado para la prevención y el combate de incendios forestales, con el cual trabajamos durante todo el año junto a la Agencia Federal de Emergencias.

Queremos agradecer profundamente a nuestros brigadistas, guardaparques, técnicos, administrativos y a todo el equipo de colaboradores que está trabajando en esta incansable lucha contra los incendios.

También agradecemos a Jefatura de Gabinete de Ministros, Agencia Federal de Emergencias, Gobierno del Chubut, Gobierno  del Neuquén, Gobierno de Río Negro y a Gobierno de Santa Cruz por su fundamental ayuda y predisposición.




Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)