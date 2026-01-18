Sorprenden a tres personas realizando tala ilegal de especies nativas en El Bolsón

El hecho ocurrió en la zona de Cabeza del Indio. Dos adultos fueron detenidos y un menor quedó a disposición de SENAF. Intervino la Justicia Federal por infracción a la Ley de Bosques.

Tres personas fueron sorprendidas talando árboles de manera ilegal en la zona de Cabeza del Indio, en la localidad de El Bolsón, durante un operativo de prevención realizado en el marco de la emergencia ígnea.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial que realizaba recorridas preventivas, junto a efectivos de la unidad especial COER y uniformados afectados a tareas de control y prevención de incendios forestales.

Según se informó, los agentes detectaron a los involucrados mientras talaban ejemplares de ciprés, una especie nativa, sin contar con la autorización correspondiente. Para la actividad ilegal utilizaban una motosierra y herramientas de mano.

En el lugar fueron identificados dos hombres de 27 y 35 años, quienes quedaron detenidos por infracción a la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, con intervención de la Justicia Federal, que dispuso la demora de los involucrados y la notificación de la causa judicial.

Junto a los adultos se encontraba un adolescente de 15 años, quien fue puesto a disposición de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), conforme a los protocolos vigentes.

Desde las fuerzas de seguridad remarcaron la importancia de denunciar este tipo de prácticas ilegales, especialmente en un contexto de alto riesgo ambiental y de incendios forestales, y recordaron que la tala de especies nativas sin permiso constituye un delito ambiental.