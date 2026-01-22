SPLIF: alto riesgo por incendios y apoyo operativo a Chubut





Río Negro refuerza su ayuda con Chubut

Río Negro, puso a disposición de la provincia vecina de Chubut su helicóptero de alta capacidad. La aeronave ya se encuentra operando en el lago Rivadavia, enfocado principalmente en la protección de viviendas y áreas pobladas expuestas al avance del fuego.





Además, 20 combatientes de los servicios del SPLIF de El Bolsón y Bariloche siguen desplegados en los incendios en Los Alerces y Puerto Patriada, trabajando en el frente del fuego junto a equipos de la región.





Producto del elevado riesgo por incendios forestales, se recuerda a la comunidad la importancia de extremar los cuidados, respetando las restricciones vigente en el marco de la Emergencia Ígnea, y acompañar el trabajo de los equipos que están desplegados en Río Negro.





Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, se pide comunicarse al 103.

La Provincia reafirma su colaboración con Chubut con el envío de combatientes y la movilización del helicóptero de alta capacidad a la zona del lago Rivadavia. En Río Negro, el ambiente seco, la temperatura y los periodos de inestabilidad generan un escenario que mantiene activo el riesgo por incendios forestales, exigiendo máxima precaución.