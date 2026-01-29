Telebingo Solidario: más de $150 millones en premios y un fuerte compromiso con las familias afectadas por los incendios lo confirmó Ramiro Ibarra presidente de Lotería Social de Chubut,

Dos autos 0 km, millones en efectivo y una recaudación destinada a equipar viviendas y avanzar en la reconstrucción social y ambiental de la Comarca Andina. El evento comienza a las 21 en punto y cierra con un show muy esperado.





En el marco de un contexto atravesado por la emergencia ígnea que golpeó a la Comarca Andina, se realiza una nueva edición del Telebingo Solidario, una propuesta impulsada por Lotería Social de Chubut que pone en juego más de 300 millones de pesos en premios, incluidos dos autos 0 kilómetro, y cuya recaudación será destinada a acompañar a las familias damnificadas por los incendios.





Así lo confirmó Ramiro Ibarra, presidente de Lotería Social de Chubut, quien destacó la importancia de haber podido reprogramar el evento y convertirlo en una acción solidaria con impacto directo en la región.





“Después de mucha incertidumbre que tuvimos en toda la comarca, pudimos reprogramar esta fecha. Es muy importante porque fue una decisión del Instituto de Lotería y del Gobernador convertir este Telebingo en solidario, para que los fondos vayan destinados a las familias afectadas”, expresó Ibarra.









Según detalló el titular de Lotería Social, el dinero recaudado será destinado a equipar 73 viviendas afectadas en las localidades de El Hoyo, Cholila y Epuyén, en el marco del proceso de reconstrucción ya anunciado. “Con este dinero se va a estar equipando a las familias que perdieron todo. El dinero es para todos, porque lo que queremos es volver a unirnos y resurgir de esta catástrofe”, remarcó.





Cómo participar del Telebingo





El evento contará con distintas modalidades de ingreso y participación.





-Cartón individual: $15.000





-Promo familiar: $30.000 (ingresan tres adultos)





-Entrada sin jugar: $20.000





-Menores de 18 años: no abonan ingreso





Quienes compren su cartón ingresarán al predio con pulsera identificatoria. Además, habrá bingos especiales para residentes y turistas, en una clara apuesta a reactivar el movimiento económico de la zona. “Sabemos que la economía local se resentió mucho. Ojalá tengamos un buen febrero y que se terminen los incendios”, señaló Ibarra.





Premios y horario confirmado





El Telebingo contará con millones de pesos en efectivo, premios sorpresa y sorteos especiales:





15 premios para vecinos de El Hoyo





8 premios para visitantes de la comarca y turistas





La transmisión televisiva comenzará a las 21 en punto, respetando estrictamente el horario.





“A las 21 arrancamos a rajatabla. Empieza todo el show del Telebingo, los premios sorpresa y mucha acción social”, afirmó.













Reforestacion





Ibarra también destacó que la ayuda no se limita solo a la asistencia económica, sino que ya se adquirió y entregó equipamiento clave para brigadas y logística, como motobombas de gran caudal, heladeras, freezers, camas cuchetas, alimentos, agua y viandas.





“Adquirimos la primera etapa de 2.000 plantas de cipreses y coihues. Vamos a iniciar una reforestación de cuatro hectáreas en Puerto Patriado, con voluntarios de Lotería y luego con escuelas”, explicó.













Cierre con un espectáculo muy esperado





El Telebingo Solidario cerrará con un show musical de Eugenia Quevedo, quien reacomodó su agenda para estar presente en la Comarca, en un gesto que fue especialmente valorado.





“Sabían que los necesitábamos acá, no solo para ayudar, sino para generar movimiento económico. Ojalá que dentro de todo lo malo empecemos a disfrutar un poquito y a resurgir”, concluyó Ibarra.





Una noche de premios, solidaridad y esperanza, con el objetivo claro de reconstruir, acompañar y volver a ponerse de pie como comunidad.