Torres aseguró que la situación sigue siendo crítica y advirtió: “La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar”

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este domingo por la noche una nueva reunión del Comando de Operaciones en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, donde brindó un informe actualizado sobre el estado de los incendios forestales que afectan a distintas localidades y parajes de la cordillera chubutense, con especial impacto en la zona de Epuyén.

Acompañado por ministros provinciales, autoridades municipales, brigadistas de Chubut y de otras provincias, equipos técnicos y voluntarios, el mandatario destacó que las lluvias registradas en las últimas horas y el descenso de la temperatura permitieron avanzar en la contención de algunos focos activos. No obstante, remarcó que el escenario continúa siendo delicado debido a la sequía extrema que atraviesa la región.

“La lluvia ayudó, pero no hay que aflojar”, advirtió Torres, al señalar que el riesgo de reactivación del fuego sigue siendo alto.

Viviendas afectadas y evacuados

Durante la conferencia de prensa se informó que el incendio de origen intencional iniciado en Puerto Patriada, que tuvo impacto en las localidades de El Hoyo y Epuyén, dejó un saldo de 24 viviendas afectadas, además de una estancia y dos complejos turísticos.

En cuanto a la situación de las personas evacuadas, el Gobernador precisó que actualmente permanecen ocho vecinos alojados en centros de evacuación en Epuyén, mientras que el resto de los espacios dispuestos para tal fin se encuentran sin ocupantes.

Despliegue operativo y recursos

Torres detalló que en el combate del fuego trabajan de manera directa 581 personas, entre brigadistas provinciales y refuerzos provenientes de Neuquén, Río Negro, Córdoba, Santiago del Estero y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

El operativo cuenta además con el apoyo de ocho medios aéreos, que incluyen helicópteros, aviones hidrantes, aeronaves anfibias y un Boeing 737. Según las primeras estimaciones oficiales, más de 12 mil hectáreas de bosque nativo ya fueron afectadas por el incendio.

Servicios esenciales y energía

En relación a los servicios básicos, el mandatario informó que Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén ya cuentan con suministro eléctrico normalizado. En cambio, Epuyén y Cholila continúan sin energía debido a daños severos en el tendido eléctrico.

Más de 50 trabajadores provinciales se encuentran abocados a las tareas de reparación, junto con la instalación de grupos electrógenos para garantizar el funcionamiento de hospitales, centros de salud y sistemas de provisión de agua potable.

Investigación por incendio intencional

Sobre el cierre de la conferencia, Torres fue contundente al afirmar que el Gobierno provincial avanzará “hasta las últimas consecuencias” para identificar a los responsables del incendio intencional que desató la emergencia.

El Gobernador destacó además el trabajo coordinado entre provincias, organismos nacionales, brigadistas, bomberos y vecinos voluntarios, y aseguró que la prioridad absoluta del operativo continúa siendo la protección de la vida humana, las viviendas y los recursos naturales de la Cordillera chubutense.

Video gentileza Fernando Bonansea