Torres llevó tranquilidad a la Comarca Andina: “Puerto Patriada está abierto y el turismo puede venir con total tranquilidad”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, visitó Puerto Patriada y buscó llevar calma tanto a vecinos como a visitantes, al asegurar que la zona se encuentra abierta al turismo pese a los incendios que afectan sectores puntuales de la región.

Durante su recorrida, el mandatario fue claro al diferenciar las situaciones que se viven en distintos puntos de la Comarca Andina. “Es fundamental distinguir un incendio activo, como el que hoy está en Villa Lago Rivadavia, de lo que ocurre en Puerto Patriada, que está abierto y recibiendo turistas con normalidad”, afirmó.

En ese marco, Torres destacó especialmente el trabajo de los brigadistas y remarcó la importancia de comprender los distintos estadios del fuego: activo, contenido, controlado y extinguido, para evitar confusiones que generen alarma innecesaria.

Avances en los servicios esenciales

El gobernador también se refirió a los avances en la recuperación de los servicios afectados. “Ya están colocados todos los postes para energizar rápidamente esta zona y la semana que viene vamos a tener la estación transformadora y la línea del Coihue funcionando al cien por ciento, que pudo salvarse del incendio”, explicó.

Críticas a la desinformación

Torres apuntó además contra la desinformación, en especial la que circula a nivel nacional, y pidió mayor responsabilidad al momento de comunicar. “Hay información que no distingue situaciones y termina perjudicando a prestadores de El Hoyo, Epuyén y toda la comarca. Por eso es clave comunicar con responsabilidad y basarse siempre en los informes oficiales”, sostuvo.

En la misma línea, reiteró que el corredor turístico andino permanece habilitado. “Puerto Patriada, Lago Puelo, El Bolsón y toda esta zona están abiertas y con turistas disfrutando con total seguridad. La desinformación hace mucho daño y genera miedo innecesario”, remarcó.

Expectativas para la temporada

Finalmente, el gobernador aseguró que la temporada turística aún puede recuperarse y adelantó que se impulsarán acciones conjuntas con el sector. “Queda mucho de enero y febrero por delante, y vamos a trabajar fuerte para reactivar el turismo y acompañar a las familias afectadas por los incendios, para que puedan recuperar su vida y su normalidad cuanto antes”, concluyó.