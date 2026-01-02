Tragedia en Río Negro: murió un bebé de un año en un accidente vial

El hecho se registró cerca de las 9.50 en la intersección de 9 de Julio Norte y Los Claveles, un sector urbano de la localidad, por lo que se presume que el conductor iba a mayor velocidad de la permitida.





Al caer en el canal, el pequeño quedó atrapado en el interior del rodado durante demasiado tiempo. Cuando fue rescatado y pese a los esfuerzos posteriores, murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.





La investigación por el vuelco en el que murió el bebé

A partir de la gravedad del hecho, tomó intervención el Gabinete de Criminalística del Valle Medio. Los peritos realizaron un minucioso trabajo que incluyó inspección ocular, registro fotográfico y la elaboración de un croquis para reconstruir la mecánica del vuelco.





Se analizó en detalle el terreno, la posición final del vehículo y las huellas quedaron bajo análisis para establecer por qué el conductor perdió el control del rodado y si manejaba en forma imprudente.





Como parte del protocolo en este tipo de casos, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre en el hospital local. La medida apunta a determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.





El caso fue caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito.

