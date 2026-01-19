Un adolescente sorprendido luego de sustraer una moto y adulterar su identificación

Personal de la Comisaría 12 de El Bolsón demoró a un adolescente de 15 años, involucrado en la sustracción de una moto, ocurrido el sábado pasado en la localidad cordillerana.





El autor del hecho amenazó al damnificado, quien lo increpó por haber protagonizado el robo del vehículo.





Efectivos que realizaban recorridos de prevención divisaron la moto Honda XR 125 cc, oculta en un descampado del barrio Esperanza.





Al constatar su numeración, surgió que la misma corresponde a otro vehículo denunciado como robado en una dependencia policial de Lago Puelo, en Chubut.





El vehículo fue restituido a su propietario, mientras que el menor – conocido en el ambiente delictivo- fue puesto a disposición de las autoridades de minoridad.