Un hombre murió mientras nadaba en el lago Nahuel Huapi a la altura del kilómetro 11. Bariloche

Según indicaron fuentes cercanas al caso a este medio, la víctima se encontraba nadando cerca de un velero cuando se produjo el episodio. Al advertir la situación, personas que circulaban por el lugar en kayak acudieron en su ayuda y lograron trasladarlo hasta la costa.





Una vez en tierra, se realizaron maniobras de reanimación, aunque lamentablemente no fue posible salvarle la vida.





Tras el alerta, acudieron al lugar personal policial, bomberos voluntarios del cuartel Ruca Cura y efectivos de la Prefectura Naval Argentina, quienes intervinieron en el procedimiento y en las actuaciones correspondientes.





Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas del fallecimiento, mientras se aguardan mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido. (ANB)

