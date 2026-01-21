UPCN advierte que el salario municipal está muy por debajo de la canasta básica y reclama jerarquización laboral



Rosa Mesa confirmó que los trabajadores pidieron un aumento de 200 mil pesos y denunció la falta de respuestas del Ejecutivo Rosa Mesa confirmó que los trabajadores pidieron un aumento de 200 mil pesos y denunció la falta de respuestas del Ejecutivo





La delegada regional de UPCN, Rosa Mesa, brindó detalles sobre la última asamblea de trabajadores municipales, donde se resolvió solicitar un aumento salarial de 200 mil pesos en esta primera etapa de paritarias, además de reiterar un reclamo histórico: la jerarquización del trabajo municipal.





En diálogo con la prensa, Mesa fue contundente al señalar que, al día de hoy, no existen novedades ni convocatorias formales por parte del Municipio para retomar la discusión salarial.









Según explicó la dirigente sindical, la asamblea se realizó hace aproximadamente dos semanas y allí se consensuó el reclamo económico. “Se hizo un pedido de aumento salarial de 200.000 pesos en esta primera etapa de paritaria”, indicó.





Asimismo, recordó que en la última paritaria del año 2025 había quedado acordado el pago de 50.000 pesos en negro, que pasarían a formar parte del salario a partir de enero. “Con los haberes que cobran en febrero, esos 50.000 pesos los van a seguir percibiendo”, aclaró.









Mesa remarcó que los ingresos actuales están muy por debajo de las necesidades básicas. “Con una canasta familiar que ya ronda los 2 millones de pesos en la zona, un empleado municipal con 4 o 5 años de antigüedad gana aproximadamente entre 790 y 800 mil pesos”, explicó.





En ese sentido, fue tajante: “La mayoría de los trabajadores municipales están en la indigencia, no alcanzan a cubrir ni el 70% de lo que necesita una familia para mantenerse dignamente”.









Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de jerarquización laboral. “Venimos proponiendo armar la pirámide del trabajador municipal desde que esta gestión comenzó”, señaló Mesa, y agregó: “Hoy todos los trabajadores, incluso los esenciales, cobran como administrativos. Los recibos de haberes dicen administrativos”.





La delegada ejemplificó la situación con los choferes municipales, quienes perciben el mismo salario que otros trabajadores con distintas responsabilidades. “No se condice la responsabilidad que tiene cada compañero con lo que se les paga. Es muy injusto”, sostuvo.









Mesa también alertó sobre situaciones de riesgo laboral y posibles incumplimientos legales. “Hemos tenido accidentes graves. Hay administrativos realizando tareas de alumbrado público, por ejemplo”, denunció.





En ese marco, UPCN elevó una nota solicitando que se respete la ley y que no se traslade a trabajadores en camionetas municipales. “Desde lo humano es inaceptable y desde lo legal están fuera de la ley”, afirmó.





Otro de los reclamos apunta a la precarización laboral. Según Mesa, hay trabajadores con más de diez años de contrato que nunca pasaron a planta permanente, así como beneficiarios de planes sociales que no fueron regularizados.





“La masa salarial ronda los 500 trabajadores entre planta permanente y contratados, pero también hay muchos monotributistas y contratos de servicio”, explicó, aclarando que los datos corresponden a diciembre de 2025.





Finalmente, la delegada recordó que, según el acta paritaria de 2025, la nueva discusión salarial debía retomarse en la primera quincena de enero. “Ya estamos a esta fecha y no pasa nada”, lamentó.





“Por lo menos podríamos empezar a hablar con el Ejecutivo para tener un panorama de lo que serían los aumentos salariales”, concluyó Mesa.