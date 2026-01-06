Urgente: Confirman que el incendio en Cholila fue intencional

La Fiscalía de Lago Puelo abrió una causa penal tras comprobar que el fuego, registrado el domingo, fue provocado de manera deliberada. El siniestro se inició a la vera de la Ruta 40, en dirección a Villa Lago Rivadavia.







La Fiscalía de Lago Puelo confirmó que el incendio forestal ocurrido el domingo en Cholila fue intencional, luego de los peritajes realizados en el lugar. A partir de estas conclusiones, se abrió una causa penal para determinar responsabilidades.

Según la investigación preliminar, el fuego se inició sobre la ladera izquierda de la Ruta Nacional 40, en sentido a Villa Lago Rivadavia, dentro de un campo. Los peritos detectaron dos focos ígneos separados por aproximadamente cuatro metros, un dato clave que permitió establecer el carácter provocado del incendio.

Además, se constató la presencia de combustible mezclado con aceite, utilizado para acelerar la propagación de las llamas, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada.

El incendio fue finalmente controlado tras un amplio operativo que involucró a brigadas especializadas. El fuego afectó una superficie estimada de 14,7 hectáreas, sin registrarse víctimas ni daños en viviendas.

Desde la Fiscalía solicitaron la colaboración de la comunidad, e instaron a aportar cualquier información que pueda resultar útil para el avance de la investigación.

📌 La causa continúa en etapa investigativa.