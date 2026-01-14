Vacaciones en familia y sonrisas en las calles de El Bolsón

Recorriendo las calles de El Bolsón, se encontró una de esas postales que reflejan el espíritu del verano en la localidad: la llegada de la familia Heredia, un grupo numeroso que decidió reunirse para disfrutar de unos días de vacaciones en la Comarca Andina.





En total, son 14 personas, entre adultos y niños, que viajaron en varios vehículos y confluyeron en un mismo destino. La particularidad del grupo es su diversidad de orígenes: Buenos Aires, Santa Cruz, Salta, Tartagal, Añelo e incluso La Sierra, Bolivia. El punto de encuentro fue Añelo, desde donde emprendieron juntos el viaje rumbo a El Bolsón.





“Un día nos decidimos a conocer El Bolsón porque no lo conocíamos”, contó Fernando, uno de los integrantes de la familia, mientras el grupo compartía risas y anécdotas en plena vía pública. Alojados en varias cabañas, relataron que la convivencia se vive con buen humor y espíritu colaborativo, como suele ocurrir en los viajes familiares numerosos.





Desde Salta, Eugenia destacó la experiencia apenas llegada: “Dios nos recibió con una lluvia espectacular, que ayudó a bajar el humo. Estamos muy contentos”. También resaltó el contacto con la naturaleza: los lagos, el verde intenso, la frescura del aire y el agua fría que, según describió, “te sana, te relaja y te restaura los músculos”.





El grupo aprovechó para recorrer distintos puntos de la región, visitar lagos y disfrutar de caminatas, amaneceres y actividades al aire libre. “Apenas entrás al agua está fresca, pero cuando salís, salís renovado”, comentaron con entusiasmo.





Entre bromas sobre quién hace más ruido o a quién le toca lavar los platos, Berta, otra de las integrantes, resumió el clima del viaje: todos colaboran y, sobre todo, la estámos pasando muy bien. “Uno va caminando y se pregunta si esto es un sueño o la realidad”, expresó, reflejando la impresión que dejó el paisaje patagónico.





Historias como la de la familia Heredia se repiten a diario en El Bolsón, confirmando que el destino sigue siendo elegido por turistas de todo el país para compartir, descansar y disfrutar de la naturaleza en un ambiente de alegría y encuentro.

