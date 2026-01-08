Verano Seguro, prevención y cuidados en un solo sitio

La plataforma veranoseguro.rionegro.gov.ar fue desarrollada como una herramienta oficial de consulta permanente para residentes y visitantes, con el objetivo de fortalecer la prevención, la concientización y el acceso a información confiable en un contexto de riesgo extremo de incendios forestales y rurales en todo el territorio provincial.





El sitio permite consultar de manera simple y actualizada el Índice de Peligrosidad de Incendios, con datos diarios por región y localidad, lo que brinda información clave para dimensionar el riesgo existente y respetar las restricciones vigentes. Se refuerza la prohibición absoluta de hacer fuego al aire libre, una de las principales medidas adoptadas en el marco de la Emergencia Ígnea.





Además, Verano Seguro centraliza información sobre el estado de rutas provinciales y nacionales, servicios disponibles y recomendaciones para circular con precaución, especialmente en zonas afectadas por incendios, operativos de emergencia o condiciones climáticas adversas.





Otro de los ejes centrales del portal es la difusión de medidas preventivas y recomendaciones a la comunidad, con indicaciones claras sobre cómo actuar ante la presencia de humo o fuego, y el acceso directo a los canales oficiales de emergencia.





Renovado sitio de SPLIF

El sitio splif.rionegro.gov.ar del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) se suma como parte de una estrategia provincial de gestión de la emergencia ígnea, con información de prevención y cuidado.





El portal prioriza el lenguaje directo, la navegación simple y el acceso desde cualquier dispositivo para que la información sea fácil de encontrar y de entender. El portal reúne contenidos esenciales sobre el trabajo del SPLIF, recomendaciones de prevención y datos clave para la seguridad de la población.





El desarrollo de los portales fue resultado de un trabajo conjunto entre SPLIF, los Ministerios de Desarrollo Económico y Productivo y de Modernización; junto a la Secretaría de Medios y Prensa.





Con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro reafirma la importancia de la responsabilidad individual y colectiva, y pone a disposición de toda la comunidad una herramienta central para transitar el verano con mayor información, conciencia y cuidado entre todos.

El nuevo sitio web Verano Seguro concentra en un solo lugar toda la información clara y actualizada sobre prevención de incendios, estado de rutas, índice de peligrosidad y medidas vigentes en toda la provincia. “En el marco de la emergencia ígnea, es fundamental que actuemos con responsabilidad y estemos informados”, señaló el Gobernador Alberto Weretilneck.