Vialidad Nacional suma camiones cisterna para abastecer aviones hidrantes en la Comarca Andina

El operativo se despliega desde el aeropuerto de Esquel y refuerza el combate aéreo contra los incendios forestales que afectan a Chubut. También advierten circular con precaución por la RN40 debido al humo.

Refuerzo clave para el combate del fuego

Vialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, se incorporó al operativo interinstitucional que combate los incendios forestales activos en la Comarca Andina, aportando recursos logísticos fundamentales para sostener el trabajo aéreo.

El organismo vial puso a disposición dos camiones cisterna, con capacidades de 12 mil y 15 mil litros de agua, que actualmente abastecen un reservorio principal de 125 mil litros y un tanque adicional de 20 mil litros, instalados en el aeropuerto de Esquel.

Desde ese punto estratégico se provee de agua a los aviones hidrantes que operan en los focos ígneos del Parque Nacional Los Alerces y en las zonas de El Hoyo y Epuyén, reforzando la capacidad de respuesta ante el avance del fuego.

Trabajo coordinado entre Nación y Provincia

La intervención de Vialidad Nacional fue solicitada por la Subsecretaría de Protección Civil de Chubut y la Agencia Federal de Emergencias, y se mantendrá activa mientras sea necesario garantizar el abastecimiento de los medios aéreos que luchan contra los incendios forestales.

Este aporte se suma al esfuerzo conjunto de organismos nacionales, provinciales y municipales que trabajan de manera coordinada para proteger a la población, los recursos naturales y la infraestructura de la región.

RN40: tránsito normal, pero con precaución

Desde el organismo vial informaron que la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Esquel con El Bolsón, presenta condiciones normales de transitabilidad. No obstante, se advierte la presencia de humo en el ambiente y reducción de visibilidad en sectores cercanos a Epuyén y El Hoyo, particularmente en la zona de Puerto Patriada.

Personal de Vialidad y fuerzas de seguridad monitorean de manera permanente la situación, y en caso de ser necesario aplicar medidas preventivas, se comunicará oficialmente por los canales correspondientes.

Canales de información y asistencia

Antes de viajar, se recomienda verificar el estado actualizado de las rutas en el sitio oficial de Vialidad Nacional:

👉 argentina.gob.ar/rutasnacionales

Para emergencias viales, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas, todos los días, a las líneas gratuitas:

📞 0800-222-6272 / 0800-333-0073

Por consultas, gestiones o reclamos, la atención es de lunes a viernes de 9 a 17 horas, a través de los mismos números, por correo electrónico a atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web oficial.