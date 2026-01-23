Violencia de género: detuvieron a un joven y le secuestraron cocaína

El detenido tiene 22 años y fue aprehendido tras un episodio de violencia contra su pareja, una menor de edad. Durante el procedimiento policial se encontraron estupefacientes en su poder y se iniciaron actuaciones judiciales paralelas.

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada de este jueves 22 de enero luego de protagonizar un hecho de violencia de género en perjuicio de su pareja, una menor de edad. El procedimiento policial derivó además en el secuestro de una cantidad significativa de estupefacientes que el agresor llevaba consigo.

Intervención policial tras llamados al 911

El hecho se registró en la zona de calle Sarmiento al 3500, donde varios llamados a la línea de emergencias 911 alertaron sobre una situación de violencia que estaba sufriendo una joven por parte de su pareja.

Al arribar al lugar, el personal policial identificó al agresor y procedió de inmediato a su detención, dando intervención a la Justicia.

Asistencia a la víctima y traslado al hospital

La víctima fue trasladada al hospital local para la realización de los controles médicos correspondientes y para garantizar su atención integral, conforme a los protocolos vigentes para casos de violencia en contexto de género.

En tanto, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Secuestro de estupefacientes y causa paralela

Durante una requisa de rutina realizada en el marco del procedimiento, los efectivos policiales hallaron varios envoltorios que contenían una sustancia blanquecina. Tras la realización del narcotest correspondiente, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

Como consecuencia, se iniciaron actuaciones judiciales por el hecho de violencia de género y, en paralelo, una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, vinculada a la tenencia de estupefacientes.

📌 Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita y confidencial con la Línea 144, disponible las 24 horas en todo el país.