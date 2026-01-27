Vuelco sin heridos en la Ruta 40, a la altura del acceso al cerro Tronador





Un accidente de tránsito se registró este martes a las 15.48 horas sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 1998, en inmediaciones del acceso al cerro Tronador, generando preocupación entre quienes transitaban por la zona.

Según la información oficial, al arribar al lugar el personal constató el vuelco de un vehículo marca Hyundai, modelo Atos, color negro, de nacionalidad chilena. De acuerdo al relato del conductor, el siniestro ocurrió cuando circulaba en sentido sur–norte (El Bolsón – Bariloche), momento en el cual perdió el control del automóvil al perder adherencia sobre la cinta asfáltica, lo que provocó varios tumbos hacia el cardinal Este, finalizando en un sector de pastizales a la vera de la ruta.

Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en el rodado.

El tránsito en el sector se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas de verificación y asistencia. Desde las autoridades se insiste en la importancia de circular con extrema precaución, especialmente en tramos de alto tránsito turístico y donde las condiciones del asfalto pueden variar.

👉 Seguiremos ampliando ante cualquier novedad.