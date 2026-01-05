Weretilneck destacó el liderazgo exportador de Río Negro

En ese marco, Weretilneck subrayó además el fortalecimiento de la vitivinicultura rionegrina y el reconocimiento que vienen logrando los vinos provinciales tanto en el país como en el exterior. “Si sumamos la calidad de nuestros vinos y aceite de oliva, nuestra producción frutícola y el resto de las economías regionales, queda claro que Río Negro tiene un enorme potencial productivo”, señaló.





El Gobernador remarcó que este liderazgo exportador es el resultado de una estrategia basada en la diversificación productiva y la articulación entre producción, industria y mercados externos, que consolida a Río Negro como un actor clave del desarrollo nacional.

Río Negro se consolida como una de las principales provincias exportadoras de la Argentina. “Somos hoy el principal exportador de cerezas, avellanas y cebollas, y mantenemos una producción histórica de peras y manzanas que sigue siendo un sello de nuestra economía”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck, al poner en valor el perfil productivo de la provincia.“Cuando miramos nuestras producciones y a nuestros productores, vemos una provincia fuerte, con una matriz diversificada, más industrialización y una presencia sostenida en los mercados internacionales”, sostuvo en diálogo con la prensa.