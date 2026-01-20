Weretilneck entregó camionetas 4x4 y motos de última generación para reforzar la seguridad y la lucha contra incendios en El Bolsón

El gobernador encabezó el acto de entrega de seis camionetas equipadas para el combate inicial del fuego y cuatro motos Honda 300 cc destinadas a la brigada motorizada. La inversión apunta a fortalecer a la Policía ante el crecimiento urbano y el riesgo de incendios forestales.

Finalizado en El Bolsón el acto formal de entrega de seis camionetas 4x4 último modelo, algunas de ellas equipadas con tanques de agua y bombas para la lucha contra incendios forestales, además de cuatro motos de alta cilindrada destinadas a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Las motocicletas entregadas son Honda de 300 centímetros cúbicos, de última generación, y se destacó especialmente su versatilidad, ligereza y agilidad, cualidades clave tanto para el patrullaje urbano como para el trabajo en la compleja geografía cordillerana de la región.

Durante el acto, el gobernador Alberto Weretilneck explicó que esta entrega forma parte de una decisión estratégica vinculada al crecimiento de El Bolsón.

“Esto tiene que ver con lo que decidimos en el transcurso del año sobre el equipamiento que necesita la Policía de Río Negro en El Bolsón, teniendo en cuenta el crecimiento permanente, no solo en cantidad de habitantes, sino también en expansión urbana”, señaló.

En relación a las camionetas, el mandatario remarcó la importancia del equipamiento incorporado para el combate inicial del fuego.

“Estas camionetas tienen un complemento que son tanques de agua con su respectiva bomba, lo que nos va a permitir el ataque inicial en el fuego. En la mayoría de los incendios, la policía es una de las primeras instituciones que llega, junto con bomberos y el SPLIF”, explicó.

Weretilneck confirmó además que el personal policial recibirá capacitación específica, en un trabajo coordinado entre distintas instituciones.

“Ya están en contacto el SPLIF y la policía. Parte del equipamiento también es el que utiliza el SPLIF, así que es un trabajo conjunto entre la policía, el SPLIF y la provincia”, detalló.





Consultado sobre el contexto climático y los incendios de sexta generación, el gobernador subrayó que la prevención sigue siendo la principal herramienta. En ese sentido, agradeció el rol de los medios de comunicación y de la comunidad:

“Quiero agradecerles a ustedes como periodistas por el gran trabajo diario, y también a los vecinos de El Bolsón, El Manso, Mallín Ahogado, Bariloche y a los turistas. La concientización y la prevención están dando resultados”.





La justicia

En otro tramo del diálogo, Weretilneck se refirió a la necesidad de revisar el marco legal ante los incendios intencionales, señalando que se trata de figuras relativamente nuevas.

“Probablemente haya que modificar el Código Penal de la Nación. Son situaciones que no estaban previstas con esta magnitud y que hoy requieren una vuelta de tuerca”, sostuvo.

Finalmente, el gobernador remarcó que la incorporación de móviles, motos, personal y tecnología forma parte de un plan integral de fortalecimiento de la seguridad, que incluye refuerzos en zonas sensibles como el aeródromo y la contratación de un helicóptero de gran capacidad para el combate de incendios, alquilado durante la temporada de mayor riesgo.





“Es la primera vez en la historia de Río Negro que se contrata un medio aéreo de estas características. Queríamos autonomía para responder ante situaciones críticas y evaluar su funcionamiento para mejorar en el futuro”, concluyó.