Willie Paats: “La temporada no está perdida, estamos vivos y de pie”



El prestador turístico y vecino de la Comarca Andina analizó la actualidad del turismo tras recorrer el Parque Nacional Los Alerces. Destacó la prevención, la unión público-privada y pidió mejorar la comunicación para no desalentar a los visitantes.





Willie Paats no es solo un vecino de la Comarca Andina, sino también una voz con recorrido y experiencia en el turismo patagónico. Con emprendimientos tanto en la costa como en la cordillera, su mirada resulta clave en un contexto atravesado por incendios, preocupación social y desafíos para la temporada. Tras recorrer recientemente el Parque Nacional Los Alerces, compartió su visión sobre el presente y futuro del turismo en la región.









Paats sostuvo que la Patagonia convive desde hace años con distintas situaciones que impactan en la actividad. “Nosotros llamamos a toda esta zona la otra Patagonia. No hay año que no tengamos algún tema que nos frene para el turismo, y me vengo convenciendo de que todo esto pasó a ser parte del producto”, afirmó.





En ese sentido, comparó la repercusión que tienen ciertas problemáticas en la región con lo que ocurre en otros destinos del país. “En las islas del Tigre todos los años hay muertes por hantavirus y nadie se entera. Acá pasa algo y pareciera que todos nos tenemos que poner barbijos. No es así”, remarcó.





Sobre los incendios forestales, Paats fue claro: “Es una altísima preocupación”, pero también destacó que la situación dejó aprendizajes importantes. “Estos últimos incendios nos dieron fuerza, tanto a las autoridades nacionales y provinciales como a nosotros los privados, para sentarnos y replantear seriamente la prevención”, señaló.





Relató incluso experiencias vividas en su propio complejo turístico, donde turistas alojados colaboraron activamente para combatir focos de fuego. “Estábamos apagando del otro lado del río Puelo y había turistas ayudándonos con las mangueras”, contó.





“La mejor forma de ayudar es viniendo”





Lejos de desalentar las visitas, Paats envió un mensaje claro: la Comarca sigue recibiendo turistas.

“Nosotros fuimos muy claros con la gente. Les dijimos que iba a ser una noche complicada, pero que estaban seguros. Algunos se fueron al Bolsón y volvieron al otro día. Al día siguiente volvimos a tener el complejo completo”, explicó.





Para el prestador, la limpieza de los predios y la prevención son claves: “Donde está limpio, el fuego no avanza, se frena. Este es un mensaje para todos: tengamos limpios nuestros lugares”.





Tras recorrer el Parque Nacional Los Alerces, Paats puso el foco en la necesidad de una comunicación clara y en tiempo real.

“Tenemos que tener una comunicación muy precisa y al momento. No podemos demorarnos tres horas. Hay que coordinar e informar bien”, sostuvo, y advirtió sobre el impacto negativo de imágenes o informaciones desactualizadas que generan alarma.





También destacó el trabajo conjunto durante la emergencia: “Lo que vi con las autoridades municipales, con el intendente a la cabeza, fue impresionante. Gente trabajando a las dos o tres de la mañana, sin mirar horarios ni esfuerzos”.





Paats subrayó la respuesta del sector privado ante la emergencia. “Aparecen camionetas que no conocés, gente apagando fuego en tu predio, y uno va a ayudar a lugares donde ni conoce a los dueños. Ese conjunto de privados que se formó tiene un valor impresionante”, afirmó.





Finalmente, dejó un mensaje optimista sobre la temporada:

“No, para nada está perdida. Yo celebro que se haga la Fiesta de la Fruta Fina. Estamos vivos. Estamos preocupados por los lugares que no la están pasando bien, pero estamos vivos y la temporada tiene que continuar”.





Un mensaje claro, directo y esperanzador, que invita a repensar el turismo desde la prevención, la unión y una comunicación responsable, sin perder de vista el enorme potencial de la Comarca Andina y de toda la Patagonia.