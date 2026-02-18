Avanza la ampliación del CET 35 en El Manso: más aulas y soluciones transitorias para garantizar las clases

Las precisiones fueron brindadas por el comisionado de fomento de la comuna rural de El Manso, Carlos Almanzán, y corresponden a declaraciones oficiales del propio funcionario sobre la situación edilicia del establecimiento.

La comunidad educativa del CET N°35 recibió precisiones oficiales sobre la esperada obra de ampliación del establecimiento, en un contexto donde la situación edilicia venía generando preocupación entre familias, docentes y estudiantes.

Según detalló Almanzán, el proyecto contempla la construcción de dos nuevas aulas, un depósito y sectores de circulación, alcanzando una superficie cubierta total de 120,70 metros cuadrados, a lo que se suman 14,10 m² de superficie semicubierta.

Plazos, inversión y sistema constructivo

La obra tendrá un plazo de ejecución de 150 días corridos y cuenta con un presupuesto oficial de $253.048.408,43. Será ejecutada mediante el sistema Steel Framing, sobre platea de hormigón y con cubierta de chapa, una modalidad constructiva que permite agilizar los tiempos de obra.

Además, se indicó que las instalaciones existentes de gas y electricidad serán adaptadas para abastecer sin inconvenientes las nuevas aulas proyectadas.

Inicio de obra y aulas móviles

El comisionado de fomento confirmó que la empresa adjudicataria, contratada mediante Contratación Directa N°158/25, ya se encuentra instalada en el predio con el correspondiente obrador y que el inicio efectivo de los trabajos es inminente.

En paralelo, y con el objetivo de garantizar el normal dictado de clases durante el desarrollo de la obra, el Ministerio de Educación dispuso la instalación de un aula móvil, que ya se encuentra colocada. Asimismo, Almanzán señaló que en los próximos días se instalará una segunda aula móvil, solicitada por las familias en una reunión realizada el jueves pasado.

Acompañamiento permanente a las escuelas

En ese marco, el funcionario remarcó el rol activo de la Comisión de Fomento:

“Desde mi función a cargo de la Comisión de Fomento de El Manso, aportamos a diario las cosas que necesitan las escuelas y gestionamos ante las autoridades correspondientes aquellas necesidades de la población educativa, con el fin de viabilizar el normal desarrollo del ciclo lectivo”.

Asimismo, destacó el acompañamiento provincial:

“Es permanente la respuesta de este Gobierno a los reclamos de la gente. Se demuestra en hechos concretos, en obras que benefician a toda la población. El Manso es un lugar siempre presente en la agenda de este gobernador”.

De esta manera, desde la comuna rural subrayaron que la ampliación del CET 35 representa una respuesta concreta a una demanda histórica, al tiempo que se implementan soluciones transitorias para garantizar la continuidad del ciclo lectivo sin afectar a la comunidad educativa.