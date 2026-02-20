Comenzó la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo con una gran convocatoria y fuerte presencia regional

El Bolsón vivió anoche el esperado inicio de la 48° edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo, uno de los eventos más representativos de la Patagonia, que volvió a reunir a vecinos, vecinas y visitantes en una primera jornada marcada por la música, la identidad local y una destacada convocatoria.





Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a colmarse de familias y grupos de amigos que se acercaron para disfrutar del cronograma artístico, que en esta primera noche puso en valor el talento de El Bolsón y de toda la región. Sobre el escenario mayor se presentaron DJs y bandas locales y comarcales que ofrecieron un repertorio diverso, reafirmando el crecimiento y la calidad de la escena cultural regional.





La apertura de la fiesta dejó en claro el fuerte acompañamiento de la comunidad y el entusiasmo del público, que respondió con una presencia masiva y un clima festivo que promete repetirse y superarse en las próximas jornadas.





El intendente Bruno Pogliano recorrió el predio, visitando los puestos de productores, las carpas institucionales, el patio cervecero y el sector gastronómico. Durante la recorrida, destacó la importancia de la Fiesta Nacional del Lúpulo como motor cultural, turístico y económico para la localidad, subrayando el trabajo conjunto entre el Municipio, productores, emprendedores, instituciones y la comunidad en general.





La Fiesta continuará durante los próximos tres días con una programación que incluirá la presentación de reconocidos artistas nacionales, consolidando a El Bolsón como epicentro cultural de la región y proyectando una edición que promete seguir creciendo en convocatoria y propuestas.





Con entrada libre y gratuita, la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo reafirma su lugar como una celebración que honra la tradición productiva, fortalece la identidad local y genera un espacio de encuentro para toda la comunidad.





Hoy por la noche se presenta Nonpalidece, mientras que el sábado hará lo propio La Beriso, y el domingo cierra la propuesta artística Emanero, culminando la 48° edición con el gran sorteo del bingo.