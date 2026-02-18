El nuevo jefe de la Zona de Seguridad Nº2 de El Bolsón, el comisario inspector Walter Ñancucheo, se presentó formalmente ante la comunidad

Ñancucheo, con una extensa trayectoria dentro de la fuerza y experiencia en distintas localidades de la provincia, asumió la conducción de la jefatura el pasado 4 de febrero, dependiente de la Región 3. En sus primeras declaraciones públicas destacó que el inicio de su gestión está marcado por “mucho trabajo por delante” y el compromiso de acompañar y coordinar a todas las unidades bajo su jurisdicción, que comprende localidades y destacamentos rurales como Comallo, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Villa Llanquín, Río Manso y los puestos dependientes de la Comisaría 12 de El Bolsón.





En ese marco, el comisario inspector se refirió a la labor de la Patrulla de Montaña, un cuerpo especializado que en el último fin de semana largo tuvo dos intervenciones complejas. La primera ocurrió en el refugio del Hielo Azul, donde una persona sufrió una lesión importante en una rodilla que le impedía descender por sus propios medios. Ante el alerta, personal policial de guardia se trasladó de inmediato con un vehículo 4x4 para asistir a la víctima, teniendo en cuenta las distancias y las dificultades propias del terreno de montaña. Tras la evaluación y el trabajo coordinado, lograron concretar el descenso de la persona lesionada.





Horas más tarde, ya entrada la noche, se produjo un segundo operativo de rescate en el Cerro Año Nuevo, de aproximadamente 2.000 metros de altura y ubicado a unos 10 kilómetros del refugio Los Laguitos. En este caso, una persona que había alcanzado la cumbre sufrió una caída lateral que le provocó la fractura del hombro izquierdo. La Patrulla de Montaña ascendió al lugar y, con apoyo logístico de rescatistas civiles que aportaron un vehículo UTV hasta donde el terreno lo permitió, continuó el operativo a pie. Tras asistir a la víctima, fue acompañada hasta el refugio y luego trasladada en el vehículo, en un operativo que demandó varias horas y se extendió hasta cerca de las 23.30, debido a la distancia, la altitud y las condiciones del entorno.

Ñancucheo remarcó que estos rescates se desarrollan en un contexto particular, ya que la red de refugios del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido es una de las más extensas de Sudamérica y recibe a cientos de visitantes. Consultado sobre la posibilidad de contar con un helicóptero para evacuaciones aéreas, explicó que la Policía no dispone de una aeronave propia, aunque ese recurso puede ser solicitado a través de Protección Civil de la provincia de Río Negro. Además, subrayó la importancia del trabajo articulado con otros organismos como Bomberos Voluntarios y Gendarmería Nacional, que también cuentan con equipos de rescate especializados.

En uno de los casos, se evaluó la posibilidad de solicitar un helicóptero, pero finalmente se optó por el descenso terrestre tras la recomendación de un médico que se encontraba circunstancialmente en el refugio y evaluó el estado de la víctima, una mujer de 69 años oriunda de Puerto Madryn. Según explicó el jefe policial, la decisión se basó en la urgencia y en la eficiencia del traslado dadas las condiciones del momento.





El comisario inspector destacó el profesionalismo y la vocación de servicio del personal de la Patrulla de Montaña y reafirmó que la prioridad de su gestión será fortalecer la coordinación, la prevención y la respuesta ante emergencias, especialmente en un área donde la actividad turística y el contacto con la naturaleza implican riesgos que requieren una presencia constante y preparada del Estado.

