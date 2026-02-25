Prevención de incendios: 172 reservorios y visor digital de acceso público

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que “contar con reservorios distribuidos estratégicamente permite una respuesta inmediata ante cualquier foco. En zonas donde el agua no está disponible de manera natural, esta infraestructura marca la diferencia para proteger viviendas, chacras y áreas productivas. Es una inversión concreta en prevención y en capacidad operativa”.





Este intercambio fortalece el vínculo con la comunidad y permite informar sobre nuevos reservorios o el estado de los preexistentes. El visor integra los reservorios propios, los realizados en conjunto con productores y también otros puntos que, sin ser de propiedad institucional, pueden utilizarse ante una emergencia. De esta manera, mejora la organización del trabajo en terreno y facilita que los equipos accedan con mayor rapidez a los recursos necesarios para el combate de incendios.





En paralelo, los ejidos de El Bolsón y El Manso cuentan actualmente con 172 reservorios de agua construidos a partir de iniciativas impulsadas por el SPLIF El Bolsón desde 2009. Esta infraestructura forma parte de una política pública sostenida por la Provincia para fortalecer la prevención y la preparación ante incendios forestales, combinando inversión en territorio con herramientas tecnológicas.





En una zona donde existen sectores sin acceso cercano a lagos o ríos, disponer de agua en puntos estratégicos marca una diferencia concreta para las comunidades. A diferencia de lo que ocurre en San Carlos de Bariloche, donde hay grandes espejos de agua como el Lago Nahuel Huapi, Gutiérrez o el Moreno, que permiten abastecerse con mayor facilidad, en El Bolsón hay áreas críticas donde el recurso hídrico no está disponible de manera inmediata. Por eso, contar con reservorios distribuidos estratégicamente permite actuar con mayor rapidez y proteger viviendas, chacras y zonas productivas.





Los reservorios incluyen tanques australianos, pozos recubiertos con geomembrana y equipos colapsables que se adaptan a las necesidades del territorio. Todos deben mantenerse en condiciones y con agua durante todo el año para estar disponibles cuando se los necesita. Su mantenimiento es una tarea colectiva y su uso está destinado exclusivamente al combate de incendios.

El visor puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://arcg.is/H15vO0





La herramienta para la carga de información está disponible en: https://bit.ly/3P2nnLm





La construcción de reservorios y el desarrollo de este visor forman parte de un trabajo integral que la Provincia sostiene como política de Estado. Se trata de una inversión concreta que beneficia a las personas, a los productores y a quienes combaten el fuego, fortaleciendo la prevención y cuidando a las comunidades de la región andina de Río Negro.

El SPLIF desarrolló un visor digital de acción inmediata que reúne y georreferencia todos los puntos de agua disponibles en El Bolsón y El Manso. También puso en funcionamiento una herramienta que permite que los vecinos y vecinas carguen sus propios reservorios, y otras herramientas vinculadas al manejo del fuego, información que se sincroniza automáticamente con el visor institucional una vez que la persona se conecta a internet.