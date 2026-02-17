Robo en una estación de servicio de Lago Puelo: volcó el auto de los sospechosos y terminaron detenidos

Un insólito episodio delictivo se registró este domingo al mediodía en la Comarca Andina, cuando un robo en una estación de servicio de Lago Puelo derivó, minutos después, en un accidente de tránsito y la detención de los presuntos autores.

El robo en la estación de servicio

El hecho ocurrió alrededor de las 12:24 horas, cuando personal policial de la Comisaría Distrito Lago Puelo intervino en la Ruta Provincial N°16, kilómetro 11,5, tras un llamado desde la YPF Lago Puelo.

Desde el comercio informaron el faltante de dinero correspondiente a la recaudación diaria. Al revisar las cámaras de seguridad, se observó a un hombre mayor de edad sustrayendo efectivo del cajón del mostrador de la oficina de ventas, para luego retirarse rápidamente del lugar.

Accidente en la Ruta 71

Minutos después, cerca de las 12:30, sobre la Ruta 71, en dirección a Epuyén, a unos 13 kilómetros de Cholila, se constató el vuelco de un vehículo en el que viajaban tres hombres mayores de edad.

El conductor fue identificado como Angelo Javier Vera, quien iba acompañado por César Matías Santucho y Andrés González.

Asistencia médica y derivaciones

Los tres ocupantes fueron trasladados al hospital local.

Vera y González fueron derivados al Hospital Zonal de Esquel para una evaluación más compleja de sus lesiones.

Santucho fue dado de alta al presentar lesiones leves.

Detención y secuestro de dinero

Mientras se daba intervención al fiscal de turno, Dr. Cayun, personal de la DPI Comarca informó que los accidentados estarían vinculados al hurto en la estación de servicio.

Ante esta situación, el fiscal dispuso el arresto de los tres sujetos, medida que fue comunicada a la Comisaría Primera de Esquel, ya que dos de ellos permanecían internados allí, mientras que Santucho quedó demorado en la comisaría de Cholila.

Según se informó, Vera y González intentaron retirarse del hospital para fugarse, pero fueron aprehendidos en inmediaciones de la terminal de ómnibus, gracias al rápido accionar policial.

Posteriormente, y con orden judicial, se realizó una requisa personal a los detenidos, secuestrándose dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Audiencia de control

Los tres individuos quedaron detenidos por el delito de hurto, y en las próximas horas se llevará adelante la audiencia de control de detención.

La suma sustraída fue estimada en aproximadamente 50 mil pesos argentinos.

📌 La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.