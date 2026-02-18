Se realizaron dos nuevas perforaciones de agua para mejorar el suministro. El Hoyo

Con financiamiento proveniente de fondos provinciales, el municipio avanza en la ejecución de dos nuevas perforaciones destinadas a reforzar el sistema de abastecimiento de agua potable en los barrios Valle del Pirque y Cauquenes.





A través de la Dirección General de Servicios Públicos, en esta etapa las obras contemplaron la realización de dos perforaciones de 12 metros de profundidad y seis pulgadas de diámetro, con el objetivo de aumentar la producción de agua y optimizar la presión del servicio en ambos sectores, respondiendo así a una demanda sostenida de los vecinos.





En el próximo paso, se llevarán a cabo los correspondientes análisis de calidad del agua y protocolo de clorado, a fin de que el suministro cumpla con los estándares sanitarios vigentes y asegurando agua segura para el consumo.





Estas intervenciones forman parte de un plan integral de fortalecimiento de la red local. Se trata del tercer pozo ejecutado en lo que va del año, y está previsto avanzar con tres perforaciones adicionales en los próximos meses.





Cabe recordar que semanas atrás se concretó la primera obra del año en el sector El Pedregoso, marcando el inicio de este programa de ampliación que busca mejorar de manera sostenida el servicio en distintos puntos de la comunidad.