Vuelta a clases: Banco Patagonia lanza descuentos y cuotas en Río Negro

Con el inicio del ciclo lectivo a la vuelta de la esquina, el Banco Patagonia puso en marcha una campaña de beneficios y financiación en comercios de Río Negro para la compra de útiles, indumentaria y artículos escolares. La propuesta contempla descuentos de hasta el 30% y planes de hasta 12 cuotas sin interés, con promociones generales y otras específicas para quienes perciben haberes a través de la entidad.





Según informó la entidad financiera, en su carácter de agente financiero provincial, del 19 al 21 de febrero se aplicará un 20% de descuento abonando con tarjeta de crédito VISA exclusivo NFC —a través de pago sin contacto con Google Pay o Apple Pay— en rubros como indumentaria y librería en toda la provincia.





Además, las y los trabajadores estatales de Río Negro que cobren sus haberes en el banco accederán a beneficios puntuales: del 23 al 28 de febrero tendrán un 25% de descuento en indumentaria escolar pagando con tarjeta de débito de la institución; mientras que del 2 al 7 de marzo contarán con un 25% de descuento en librerías bajo la misma modalidad.





La campaña también incluye, del 18 de febrero al 9 de marzo, un 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de débito y tarjetas de crédito Visa, Master y AMEX en una amplia red de comercios regionales. En el rubro librerías participan locales de Viedma, Bariloche, Catriel, Cinco Saltos, General Roca, Choele Choel, Allen y Río Colorado. En indumentaria escolar, los beneficios alcanzan a comercios de El Bolsón, Cipolletti, Bariloche, Cinco Saltos, Allen y Río Colorado.





Para quienes buscan artículos deportivos, la propuesta suma promociones específicas: en Open Sport habrá un 30% de descuento y 6 cuotas sin interés del 23 de febrero al 9 de marzo con tarjetas de débito y crédito; y en Topper Web, del 2 al 7 de marzo, se aplicará un 30% de descuento con la misma financiación.





A través de la tienda online Club Patagonia se podrá acceder a productos con 12 cuotas sin interés, lo que amplía la posibilidad de compra en toda la provincia sin necesidad de concurrir a un local físico. La iniciativa se desarrolla en articulación con el Gobierno de Río Negro y apunta a acompañar a las familias en una etapa del año que implica mayores gastos.