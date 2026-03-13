17, 18 y 19 de marzo atención de reclamos en la Región Sur



La Defensoría del Pueblo atenderá consultas y reclamos en las localidades de Jacobacci, Laguna Blanca, Mencué, Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli y Cerro Policía. La Defensoría del Pueblo atenderá consultas y reclamos en las localidades de Jacobacci, Laguna Blanca, Mencué, Pilcaniyeu, Comallo, Clemente Onelli y Cerro Policía.









Además, recorrerán centros de salud y escuelas a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.





La Defensoría del Pueblo defiende y protege los derechos de todas las personas frente a los incumplimientos de la administración pública provincial. Supervisa el funcionamiento de las instituciones públicas (hospitales, comisarías, Ipross, escuelas, etc.) y el de las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas). Es también función del organismo de control provincial brindar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; discapacidad; violencias; niñez y adolescencia; como así también promover la protección del medio ambiente.





Cronograma





Martes 17 de marzo





Ing. Jacobacci





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 11 a 13









Laguna Blanca





Lugar: Comisión de Fomento





Horario: 11 a 12









Mencué





Lugar: Comisión de Fomento





Horario: 13 a 14









Miércoles 18 de marzo





Pilcaniyeu





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 9 a 10









Comallo





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 10.30 a 11.30









Clemente Onelli





Lugar: Comisión de Fomento





Horario: 11.30 a 12.30













Jueves 19





Cerro Policía





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 11 a 13