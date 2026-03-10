A cinco años del incendio de Las Golondrinas, 16 familias siguen esperando reconstruir su hogar



Se cumplieron cinco años del trágico incendio del 9 de marzo de 2021 en Las Golondrinas, un desastre que arrasó con más de 300 viviendas, dejó tres víctimas fatales y marcó para siempre a la Comarca Andina.

Mario Lombi y Verónica Recio, dos de los 16 vecinos que perdieron todo en el fuego y que desde entonces atraviesan un largo camino de gestiones, reclamos y espera.





“Hace cinco años de este incendio y venimos remándola tratando de conseguir soluciones”, contó Lombi. Tras la tragedia, las familias fueron reubicadas en otro sector luego de que técnicos determinaran que los módulos habitacionales entregados inicialmente presentaban peligro de derrumbe. “Quedamos esperando. Hace dos años nos confirmaron que nos iban a ubicar y nos asignaron los lotes a cada una de las 16 familias”, explicó.





Muchos de los damnificados llevan más de quince años viviendo en la zona y, desde el incendio, debieron trasladarse de un lugar a otro mientras intentaban reconstruir su vida. Ahora, con los terrenos asignados, buscan regularizar la situación para poder convertirse finalmente en propietarios.





“Vamos remándola como podemos, pero ahora al menos vamos a poder empezar a pagar nuestros terrenos. Queremos hacer todo lo que corresponde para ser dueños”, señaló Lombi.





La situación fue aún más compleja para quienes no pudieron acceder a los módulos habitacionales que se entregaron tras el desastre. Verónica Recio relató que durante un tiempo el municipio cubrió alquileres, pero esa ayuda no se pudo sostener.





“En la gestión anterior nos pagaron un alquiler porque tuvimos que irnos a vivir a otras casas. Algunos alquilaron en El Bolsón, otros en Chubut. Pero llegó un momento en que ya no pudieron seguir pagando y tuvimos que arreglarnos solos”, explicó.





En los últimos años, varias de estas familias comenzaron a instalarse en los terrenos asignados, aunque sin servicios básicos. “Son buenos terrenos, pero no tienen agua ni luz. Hay vecinos que están viviendo ahí porque no les quedó otra opción”, dijo Recio, quien también remarcó que todavía faltan obras de infraestructura como calles y conexiones de servicios.





Uno de los principales obstáculos fue la aparición de una deuda de más de 400 mil pesos en concepto de impuestos inmobiliarios. Según relató Recio, se trataba de dos tributos correspondientes al lugar donde se ubican los lotes, lo que impedía avanzar con la regularización.





“La situación era muy injusta. No tenemos la titularidad del terreno y aun así nos querían cobrar esa deuda para recién después empezar a pagar el lote”, señaló.





La situación personal de Recio también está atravesada por la tragedia: su marido fue una de las tres personas que murieron durante el incendio. “En ese incendio falleció el padre de mis hijos”, recordó con dolor.





En los últimos días, sin embargo, llegó una noticia alentadora. Tras las gestiones realizadas, las autoridades confirmaron que las familias serán eximidas de esa deuda impositiva, lo que permitirá avanzar con el proceso de compra de los terrenos.





“Estamos contentos porque ahora vamos a poder empezar a pagar el terreno y eso va a permitir que se puedan hacer los servicios”, expresó.





Las 16 familias que siguen reclamando una solución representan un mosaico social típico de la región. “Somos familias humildes, trabajadores, artesanos, docentes, obreros, albañiles. Es como cualquier barrio: hay gente grande, hay niños. Pero la realidad es que hoy construir una vivienda con nuestros propios medios es muy difícil”, señaló Lombi.





Cinco años después del incendio que devastó Las Golondrinas, estas familias continúan luchando por algo básico: un lugar donde volver a empezar. Mientras tanto, la memoria de aquel 9 de marzo sigue viva en la comunidad, junto con el reclamo de justicia por una tragedia que aún espera respuestas.