A cinco años del Incendio en Las Golondrinas, Lago Puelo.9/3/21.

Más de 500 casas quemadas/destruidas y tres muertos. Siete focos en simultáneos e intencionales. Terrorismo, anomia, marginalidad y delincuencia. Complicidad del Municipio y de la Secretaria de Bosques en las tomas de tierras y usurpaciones...sumado a la venta ilegal de madera.Un combo perfecto para destruir a los Ciudadanos del lugar. Verdaderos hijos de remil putas que hoy viven en la impunidad total.





A 5 años de este Incendio de Interface de gran magnitud NUESTRA MEMORIA SERA ETERNA. Todo esto porque el trabajo del Poder Judicial ha sido nulo, ineficiente e incompetente y de cero empatía con los damnificados. Verguenza la gestión del Ministerio Público Fiscal.









SEGUIMOS RECLAMANDO JUSTICIA!!. Rodolfo Horacio Fernández. DNI:14522093. Damnificado de Golondrinas. Lago Puelo. Chubut.