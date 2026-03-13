Amenaza a un intendente de Río Negro: ofrecían dinero para matarle a un ser querido. Villa Regina

Una amenaza inesperada sacudió en las últimas horas al entorno del intendente de Villa Regina, Luis Albrieu. Según trascendió, una advertencia vinculada con una persona muy cercana al jefe comunal encendió las alarmas y terminó con una presentación formal ante la Policía.





De acuerdo con la información que comenzó a circular, el mensaje no llegó directamente al intendente, pero se transmitió rápidamente a través de conocidos. La advertencia habría sido lanzada por un hombre del ambiente delictivo que se mueve entre Villa Regina y General Roca.

Un comentario que llegó hasta el intendente

Según trascendió, el sujeto habría comentado la amenaza en una conversación con otra persona. Ese hombre, que mantiene una relación cercana con el jefe comunal, fue quien finalmente decidió transmitirle el mensaje.





Cuando la advertencia llegó a oídos de Albrieu, el impacto fue inmediato. No se trataba de un dato menor: el comentario hablaba de personas que incluso estarían dispuestas a ofrecer dinero para concretar el ataque.





La exposición policial

Ante la gravedad de la situación, el intendente se acercó a la Comisaría 35° de Villa Regina para dejar asentada una exposición formal.





En su declaración relató que el episodio ocurrió el 11 de marzo de 2026, cuando se encontraba en la Terminal de Ómnibus de Villa Regina. Allí, un conocido se le acercó para advertirle que en General Roca habría personas ofreciendo dinero para matar a alguien muy cercano a él.





El intendente decidió dejar constancia del hecho ante la Policía y manifestó que podría ampliar la denuncia si recuerda nuevos detalles que permitan avanzar con la investigación.





Un vínculo muy especial

Con el correr de las horas también se conoció el motivo de la preocupación del jefe comunal. La amenaza estaba dirigida a Polo, el perro que acompaña a Albrieu prácticamente todo el tiempo.





Quienes conocen al intendente aseguran que el animal es su compañero inseparable. Suele acompañarlo en recorridas por la ciudad e incluso muchas veces viaja con él dentro del vehículo oficial durante actividades o reuniones.





Por ese motivo, el comentario no pasó desapercibido y terminó derivando en la exposición policial que ahora quedó registrada. ‍

