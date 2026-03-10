ATEB avanzó en el trabajo para el llamado a concurso del Director Ejecutivo

La Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB) mantuvo una reunión de trabajo con el objetivo de avanzar en dos temas centrales para su funcionamiento institucional: el llamado a concurso para la selección del Director Ejecutivo y la elaboración del reglamento interno de la entidad.

Durante el encuentro, los integrantes del directorio analizaron la documentación y los lineamientos que permitirán ordenar y fortalecer el funcionamiento de la agencia, consolidando un marco institucional claro para el desarrollo de las acciones de promoción turística del destino.

Estas instancias de trabajo forman parte del proceso de organización y fortalecimiento institucional de ATEB, orientado a consolidar una gestión participativa y transparente.