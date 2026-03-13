AUDIENCIA PÚBLICA CIUDADANA EN BARILOCHE frente a la modificación de la LEY DE GLACIARES

Una iniciativa popular amplia para que vecinos, asociaciones y organizaciones sociales, ambientales, políticas, culturales, entre otras de Río Negro y toda la Patagonia Norte, puedan expresar su voz respecto al proyecto de ley que pretende modificar los presupuestos mínimos para la protección de Glaciares y Áreas Periglaciales N° 26.639.





Las Audiencias Públicas convocadas formalmente por el Gobierno Nacional, desde las presidencias de la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales del Congreso, para los días 25 y 26 de marzo a realizarse en Buenos Aires no son suficientes para la demanda popular de debatir profundamente el tema al haber ya más de 27.000 inscriptos.





Por ello, diferentes organizaciones y representaciones políticas y sociales impulsamos esta Audiencia Pública Ciudadana de carácter federal a realizarse el jueves 19/3 a partir de las 17hs en el Centro Universitario Regional Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue (Quintral 1250).

Inscribite como orador en el siguiente link: https://forms.gle/tzJKxmTyUmvUGFVV9





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