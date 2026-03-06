Banco Patagonia lanza solución de cobros con QR a través de Pix

Una alianza que potencia la inclusión financiera y la interoperabilidad regional

Luego del reciente lanzamiento del nuevo servicio de cobros con Pix, Banco Patagonia se convierte en uno de los primeros aliados estratégicos en ofrecer esta solución a los comercios clientes de la institución financiera a través de su solución de cobros WAPA.

Esto es posible gracias al trabajo conjunto de Banco Patagonia con COELSA, empresa tecnológica núcleo del ecosistema y de los medios de pago, que aporta su infraestructura tecnológica, segura, interoperable y con cumplimiento normativo para la conexión entre bancos y billeteras digitales a nivel regional y Banco do Brasil, uno de los conglomerados financieros más importante de América Latina.

Además de permitir a los comercios cobrar con tarjetas de crédito, débito y a través de códigos QR, ahora WAPA agrega la posibilidad de cobrar con Pix en las ventas a turistas brasileños. Pix es una solución de pagos desarrollada por el Banco Central de Brasil y que es utilizada por más de 170 millones de usuarios en el país vecino.

Para los comercios argentinos la transacción funciona de manera similar a los llamados pagos con transferencia (PCT), presentándole al cliente un código QR para que se cobre en pesos.

Desde la pantalla de WAPA, el comercio le podrá mostrar al cliente el monto a cobrar en pesos y reales. Para el consumidor brasileño, el pago se hace de la misma manera que ya está habituado, escaneando el código QR desde la App bancaria o billetera virtual de su preferencia.

Con esa solución de Banco Patagonia, los brasileños podrán pagar servicios y compras en todo territorio argentino solo con su billetera brasileña sin tener que preocuparse en llevar grandes montos en efectivo.

Para su correcto funcionamiento, Banco Patagonia, COELSA y Banco do Brasil, construyeron un esquema de pagos e integraron sus sistemas observando todas las regulaciones vigentes en Argentina y Brasil, además de adoptar las mejores prácticas para tener un sistema robusto y seguro para los turistas brasileños y el comercio argentino.

“Estamos convencidos que la innovación debe estar al servicio de las personas y su bienestar. Esta solución es un paso más en el camino de la integración regional y permite a los comercios locales potenciar sus ventas a turistas brasileños que visitan la Argentina a partir de una solución segura y ágil, que cuenta con el respaldo de Banco Patagonia, COELSA y Banco do Brasil”, destacó Oswaldo Parre, Presidente de Banco Patagonia.

“Este trabajo conjunto habilita el acceso directo a miles de usuarios a través de un canal seguro y de gran capilaridad. Estamos para acompañar al visitante brasileño y para acompañar el crecimiento del comercio regional”, señaló.