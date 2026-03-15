Bomberos evitaron el vuelco de un camión que transportaba caballos en el acceso norte a El Bolsón

El incidente ocurrió este domingo por la tarde cerca del puesto caminero. Los animales fueron retirados del lugar por sus propietarios y no se registraron heridos.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón intervino este domingo 15 de marzo por la tarde en un incidente vial ocurrido sobre Ruta Nacional 40, en el sector norte de la localidad, a la altura del puesto caminero de la Policía.

Según informaron desde el cuerpo activo, el aviso fue recibido alrededor de las 20:13 horas, cuando personal de Seguridad Vial alertó sobre un accidente en la zona.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que se trataba de un camión Ford 350 que transportaba un carro con dos caballos, el cual se encontraba en una situación de inestabilidad y con riesgo de vuelco.

Trabajo para estabilizar el vehículo

De acuerdo con lo detallado por la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, la prioridad fue asegurar la escena y evitar que el vehículo terminara volcando.

Para ello, se contó con la colaboración de una grúa que pasaba circunstancialmente por el lugar, cuyo conductor se ofreció a brindar asistencia para estabilizar el camión.

Gracias a esta maniobra se logró asegurar el rodado y permitir la verificación del estado de los animales que eran transportados.

Los caballos fueron retirados por sus dueños

Tras controlar la situación, se confirmó que los dos caballos no presentaban lesiones y posteriormente fueron retirados del lugar por sus propietarios.

El operativo permitió resolver la situación sin que se registraran personas heridas ni daños mayores en el lugar.