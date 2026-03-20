Brutal agresión sobre Ruta 7: lo chocó, huyó y lo golpeó con un palo. Centenario

Se registró un inusual accidente de tránsito sobre Ruta 7, a la altura de la primera rotonda de Centenario cuando el grueso de los vehículos circula en sentido norte-sur, es decir, desde la vecina ciudad a Neuquén.





Ocurrió entre las 7 y las 8 de esta mañana. Un choque del que no se saben mayores detalles, excepto que no fue de gravedad, solo algunos daños material menores. Aparentemente el de la camioneta Toyota Hilux habría sido el responsable del choque. Entonces los conductores procedieron a intercambiar documentación, cuando el conductor del vehículo chocado recibió una llamada.

Situación que el hombre que conducía la camioneta aprovechó para subirse y en un mínimo descuido la encendió y arrancó. El otro conductor lo siguió por la ruta, como el tránsito era intenso por la mañana, lo alcanzó en un semáforo.





Se bajó y golpeó la ventanilla del acompañante y esta acción provocó el inmediato enojo del conductor, quien se bajó con un palo en mano y fue directo a agredirlo. El otro se sorprendió y trató de retroceder, pero con el palo le pegó de lleno en la cabeza. Quedó con algunas lesiones visibles y la cabeza ensangrentada, mientras el agresor huyó de forma definitiva.

Qué pasará con el agresor

Casi todo el incidente quedó registrado por una cámara dentro del vehículo de la víctima. Según publicó Centenario Digital, el vehículo del conductor agresor tendría una patente cuya terminación sería 968 y - de acuerdo a la información que accederieron - estaría radicado en la provincia de La Pampa.









El violento hecho lo protagonizaron dos conductores tras un accidente de tránsito.