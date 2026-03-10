Caída del sistema de turnos electrónicos: el Hospital de El Bolsón volvió momentáneamente a la atención presencial



Autoridades del nosocomio explicaron la situación y destacaron el avance de la historia clínica digital en toda la provincia





La directora del hospital de Hospital de Área El Bolsón, Dina Lavesinni, se refirió a las dificultades que atraviesa el sistema de turnos electrónicos tras la caída del proveedor informático que operaba en la provincia. La médica estuvo acompañada por el jefe del servicio de Atención Primaria de la Salud (APS), Pedro Walter, y por el responsable del área de admisión, Munir Coronado.





Según explicó Lavesinni, el inconveniente surgió de manera imprevista y obligó al hospital a retomar el sistema tradicional de entrega de turnos de forma presencial.





“El proveedor que teníamos con el bot se cayó en la provincia. Nos enteramos de manera bastante improvisada y tuvimos que volver a trabajar como lo hacíamos antes para poder seguir otorgando turnos”, señaló.





Ante esta situación, la directora pidió comprensión a la comunidad y recomendó a los vecinos acercarse personalmente al hospital para solicitar atención médica.





“Les pedimos a los vecinos que se acerquen porque en este momento no tenemos otra forma de brindar turnos. Estamos atendiendo en el horario habitual, de 8 a 13 horas, entregando los turnos disponibles y esperando que el sistema se restablezca lo antes posible”, indicó.





Lavesinni también remarcó que la implementación del sistema digital había requerido un proceso de adaptación tanto para el personal como para los pacientes, por lo que la interrupción repentina generó complicaciones.





“Nos costó instaurarlo y que la gente se acostumbrara. Para nosotros fue un trauma y también para la población que necesita atenderse”, sostuvo.





Avanza la historia clínica digital





Por su parte, el jefe del servicio de APS, Pedro Walter, destacó los avances que se vienen realizando en la implementación de la historia clínica digital en el sistema de salud provincial.





El profesional explicó que el hospital y los centros de salud trabajan con distintos sistemas de conectividad para garantizar el acceso a la información médica de los pacientes, incluso en zonas rurales.





“Tenemos centros de salud urbanos y rurales y cubrimos distancias de hasta 70 u 80 kilómetros desde el hospital. La historia clínica digital permite establecer comunicación directa entre los equipos de salud y evitar el papelerío”, explicó.





Walter señaló que este sistema posibilita que cualquier profesional pueda acceder rápidamente al historial del paciente, independientemente del lugar donde haya sido atendido previamente dentro de la provincia.





“Cuando el paciente llega al centro de salud, el profesional puede abrir la computadora y ver todo su historial, saber si tenía turno, qué consulta realizó y qué tratamiento recibió. Esto acorta mucho los tiempos de respuesta”, afirmó.





Un salto en el sistema sanitario





Desde el hospital también destacaron que la digitalización representa un avance significativo para el sistema sanitario, ya que permite mejorar el diagnóstico y facilitar las interconsultas entre profesionales.





En ese sentido, Walter explicó que la implementación del sistema incluye capacitaciones a nivel provincial para los trabajadores de la salud y el apoyo de un equipo informático local que brinda asistencia técnica.





Además, subrayó que la historia clínica digital abre la posibilidad de realizar interconsultas médicas entre distintos centros de salud de la provincia, lo que puede resultar clave ante situaciones de urgencia o enfermedades complejas.





“Esto permite que cualquier persona, desde cualquier centro de salud de la provincia, pueda tener una interconsulta con un especialista si la situación lo requiere”, concluyó.