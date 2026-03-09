Caza mayor en Río Negro: recuerdan requisitos, especies permitidas y controles para la próxima temporada





Desde el área de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo en El Bolsón explicaron qué se podrá cazar, en qué zonas y cuáles son los permisos obligatorios para quienes practiquen la actividad.

A pocos días de la posible apertura de la temporada de caza mayor en Río Negro, autoridades del área de Ganadería del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo brindaron precisiones sobre las normativas vigentes, las especies permitidas y los requisitos que deben cumplir los cazadores.

El médico veterinario Sebastián Debenedetti, responsable técnico del organismo en El Bolsón, explicó que si bien la fecha oficial aún no fue confirmada, se estima que en el transcurso de esta semana o la próxima se anunciará el inicio de la temporada.

Qué especies se pueden cazar

Según indicó el funcionario, la caza mayor en la provincia está habilitada únicamente para especies exóticas introducidas, entre ellas el ciervo colorado y el jabalí.

En contrapartida, está terminantemente prohibida la caza de fauna nativa, como el choique, el ñandú o el guanaco. Mucho menos del huemul, una especie protegida y emblemática de la Patagonia.

Debenedetti explicó que tanto el jabalí como el ciervo colorado fueron introducidos en el país hace más de un siglo con fines cinegéticos, pero con el tiempo se expandieron fuera de los predios originales.

En el caso del jabalí, además de los daños productivos y ambientales que genera, también representa un riesgo sanitario, ya que puede transmitir enfermedades a las personas, como la triquinosis.

Por esa razón, cuando se caza esta especie es obligatorio realizar controles veterinarios mediante profesionales acreditados por el Ministerio de Salud antes de consumir la carne.

Dónde se permite la actividad

La caza mayor puede realizarse en establecimientos rurales de más de 300 hectáreas, donde los propietarios habiliten el ingreso de cazadores.

En cuanto a las zonas, Debenedetti explicó que la actividad está permitida desde el límite de los parques nacionales hacia el sur, incluyendo sectores de la precordillera y la estepa.

También mencionó áreas como Arroyo de las Minas o Alto Chubut, donde se ha observado una importante presencia de ciervo colorado.

En todos los casos es obligatorio contar con el permiso del propietario del campo o del titular del permiso de ocupación fiscal, documentación que debe estar actualizada y cuya firma debe ser legalizada en la Policía de Río Negro.

Cotos de caza y proyectos turísticos

Para quienes deseen desarrollar emprendimientos vinculados a la actividad, existe la posibilidad de gestionar un proyecto de coto de caza, que puede tener objetivos de control de fauna o de desarrollo turístico.

Este trámite se inicia con la presentación de un expediente que se eleva a la ciudad de Viedma para su evaluación y aprobación, mientras que en la delegación local del ministerio se recibe la documentación correspondiente.

Transporte de trofeos y carne

Otro punto clave es el destino de los animales cazados. Debenedetti explicó que la caza deportiva solo habilita el traslado de trofeos, es decir, las cabezas, que deben contar con una guía oficial y un precinto emitido por el organismo.

Ese documento permite incluso trasladarlos a otras provincias o al exterior.

En cambio, si se pretende transportar carne del animal, el procedimiento es diferente: la res debe ser eviscerada en el campo, retirando cabeza y patas, y luego trasladada con una guía oficial a un matadero habilitado, donde se realiza la inspección veterinaria correspondiente.

Requisitos para los cazadores

Además de la autorización del dueño del campo, los cazadores deben cumplir con los requisitos legales para el uso de armas de fuego.

Esto implica ser legítimos usuarios, contar con la documentación del arma en regla y presentarse previamente ante la policía, donde se verifica la licencia de caza, la documentación correspondiente y los números de serie del arma.

Dónde consultar

Una vez confirmada la fecha de apertura de la temporada, quienes necesiten realizar trámites o consultas podrán acercarse a la delegación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, ubicada en Félix Moreno 3570, primer piso, donde funciona la Secretaría de Ganadería y Fauna.

Desde el organismo recordaron que respetar las normas vigentes es fundamental para garantizar un manejo responsable de la fauna y la seguridad de quienes practican la actividad.