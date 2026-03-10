Chubut avanza en la reconstrucción tras los incendios: construyen viviendas para familias que lo perdieron todo

En la Comarca Andina ya se levantan nuevas casas en Epuyén y El Hoyo. El intendente de Epuyen José Contreras confirmó que esperan terminar 57 viviendas antes de mayo para las familias damnificadas por el fuego.

Luego de los devastadores incendios forestales que afectaron a la provincia de Chubut y arrasaron miles de hectáreas de bosques y áreas naturales, comenzó la etapa de reconstrucción en la Comarca Andina, donde varias localidades también sufrieron la pérdida de viviendas.

Desde el gobierno provincial informaron que este fin de semana se realizará la primera entrega de casas destinadas a familias que perdieron todo durante la catástrofe ambiental. El plan de reconstrucción avanza principalmente en Epuyén y El Hoyo, donde ya se encuentran terminadas tres viviendas de un proyecto que contempla la construcción de 70 unidades habitacionales.

En el caso de Epuyén, se están construyendo 57 casas con una inversión total de 2.736 millones de pesos. Las obras incluyen la instalación completa de servicios esenciales como agua, electricidad y gas. El proyecto se ejecuta a partir de un acuerdo entre el Gobierno de Chubut y la Cooperativa de Servicios de El Hoyo (Costelho), que tiene a su cargo las construcciones con una cuadrilla de alrededor de 70 trabajadores.

El intendente de Epuyén, José Contreras, aseguró que los trabajos avanzan a buen ritmo y estimó que las viviendas podrían estar finalizadas alrededor de mayo. La localidad fue una de las más afectadas por los incendios que golpearon a la región en los últimos meses.

Según detallaron desde la provincia, ya se realizaron tareas de movimiento de suelo, nivelación y relleno en 32 viviendas, además de la colocación de losas y pilotes en 30 unidades. También se levantaron 22 estructuras y se instalaron paneles en 43 casas.

En El Hoyo

En paralelo, en la localidad de El Hoyo se construyen otras 13 viviendas con una inversión provincial de 596.284.065 pesos. En este caso, los trabajos están a cargo de la empresa Vastek.

Las casas tendrán una superficie aproximada de 40 metros cuadrados y contarán con dos habitaciones, cocina, comedor y living. Además, incluirán equipamiento básico como cocina, calefactor, termotanque y tanque de agua. Las construcciones incorporarán aislación térmica y acústica, junto con sistemas retardantes de fuego en paredes y techos para mejorar la seguridad.

Hasta el momento hay tres viviendas finalizadas y durante esta semana se espera completar otras seis.

La organización para asistir a las familias damnificadas comenzó apenas días después de que el fuego alcanzara la localidad. “A la semana que nos llegó el incendio y se vieron las primeras viviendas afectadas tuvimos una reunión para ver qué alternativas íbamos a implementar para ayudar a los damnificados”, explicó en declaraciones a radio ciudad EB 100.7mhz.

También remarcarón que la comunidad todavía arrastra las consecuencias de los incendios registrados el año pasado. “No terminamos de cerrar la herida del incendio del año pasado y antes de cumplir un año ya fuimos afectados por otro incendio más”, lamentó.

Finalmente, el jefe comunal pidió que la Justicia avance en la investigación para determinar responsabilidades sobre el origen de los incendios. “Si la mano del hombre está involucrada en este incendio, que pague las consecuencias”, sostuvo.