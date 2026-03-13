Continúa el cronograma de salud animal en El Hoyo

En el marco de las acciones programadas para el cuidado de las mascotas, se llevó a cabo una nueva jornada de vacunación antirrábica en la Casa Amarilla de la Plaza Antiguos Pobladores, donde se aplicaron 52 dosis.





Este tipo de operativos resulta fundamental para prevenir el contagio de la rabia, especialmente ante la posible aparición de murciélagos en la zona, que pueden ser transmisores de la enfermedad.





La jornada contó con el acompañamiento del departamento de Zooantroponosis de la Secretaría de Salud de la Provincia.









El cronograma continuará el próximo martes 14 de abril en el Paraje El Desemboque, donde se realizarán castraciones y se entregarán pastillas desparasitarias para perros y gatos.