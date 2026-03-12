Continúa la modernización y digitalización de las comisiones de fomento

El encuentro estuvo encabezado por el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; acompañado por la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; y la Subsecretaria de Comisiones de Fomento, Sandra Recalt; junto a equipos técnicos provinciales.





El Ministro señaló: "Se está trabajando para modernizar la gestión de las comisiones de fomento mediante la incorporación de herramientas digitales que faciliten los trámites y mejoren la capacidad de respuesta del Estado, y remarcó que la decisión del Gobierno provincial es acompañar a cada comunidad y seguir fortaleciendo la presencia estatal en todo el territorio rionegrino".





Se trató del segundo encuentro de trabajo que el Ministerio desarrolla con comisiones de fomento, en el marco de una agenda que se está llevando adelante por grupos regionales, con el objetivo de fortalecer la gestión administrativa, incorporar herramientas digitales y mejorar los procesos de gestión en cada comunidad.





Durante la jornada participaron autoridades de Aguada Cecilio, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Chipauquil, Cona Niyeu, Nahuel Niyeu, Sierra Pailemán y también de San Javier, quienes intercambiaron experiencias, plantearon necesidades y avanzaron en la implementación de herramientas que permitan agilizar trámites y mejorar la articulación con el Gobierno provincial.





Desde el Gobierno Provincial destacaron que estos espacios de encuentro forman parte de una política de presencia territorial permanente, con el objetivo de acompañar el trabajo de las comisiones de fomento y seguir fortaleciendo la gestión pública en cada localidad, garantizando un Estado presente en todos los rincones de Río Negro.

