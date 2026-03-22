Controles reforzados en rutas del noroeste chubutense por el fin de semana largo





La Policía del Chubut intensifica operativos en puntos clave de la región. Buscan prevenir delitos, ordenar el tránsito y reforzar la seguridad tras la reciente fuga en Trelew.





En el marco del fin de semana largo, la Policía de la provincia del Chubut desplegó un amplio operativo de control en rutas y accesos del noroeste chubutense, con especial presencia en localidades turísticas como Lago Puelo. La información fue brindada en exclusiva a Noticias del Bolsón por el jefe de la Unidad Regional de Esquel, Hugo Melipil.





Según detalló el funcionario, los procedimientos forman parte de un esquema preventivo que se replica en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y garantizar un tránsito ordenado ante el incremento de circulación vehicular típico de estas fechas.













Más controles en rutas y accesos





Los operativos se concentran principalmente en rutas provinciales y nacionales, así como en accesos estratégicos a destinos turísticos. Allí, efectivos policiales realizan controles vehiculares, verificación de documentación y tareas de prevención general.





Melipil explicó que estas acciones apuntan no solo a reducir riesgos en la circulación, sino también a reforzar la presencia del Estado en zonas de alto tránsito.





Refuerzo tras la fuga en Trelew





El despliegue también responde a un contexto particular: la reciente fuga de un individuo en la ciudad de Trelew. A partir de ese hecho, se intensificaron los controles en toda la provincia como medida de prevención y búsqueda.





En ese sentido, los operativos cumplen una doble función: por un lado, ordenar y cuidar el flujo turístico del fin de semana largo, y por otro, colaborar con tareas de seguridad más amplias.





Presencia en destinos turísticos





En localidades como Lago Puelo, uno de los puntos más visitados de la región, la presencia policial se hizo visible tanto en rutas como en zonas urbanas, con controles permanentes y patrullajes.





Desde la Unidad Regional Esquel remarcaron que estos dispositivos continuarán activos durante todo el fin de semana, con el objetivo de brindar mayor seguridad a residentes y visitantes.





La recomendación para quienes circulen por la zona es respetar las normas de tránsito, portar la documentación obligatoria y atender las indicaciones del personal policial.