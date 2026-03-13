Coopetel ya empezó a instalar fibra óptica en Lago Puelo centro: cómo sumarte a las futuras conexiones





La llegada de Coopetel incluye internet por fibra óptica de hasta 1000 megas y la propuesta de cuádruple play, que integra distintos servicios en una misma factura: Internet por fibra óptica; Televisión digital Sensa, con Pack Cine y Pack Deportes; Telefonía fija y Telefonía móvil imowi.









Romina, vecina de Lago Puelo y una de las primeras usuarias del servicio, contó su experiencia:

“Estábamos buscando un internet más rápido para estudiar y tener reuniones. Ya habíamos probado la calidad de Coopetel porque cuando tenía un Zoom importante me iba a la casa de mi hermano en El Bolsón, y por eso decidimos instalar. Contratamos mil megas con celular, televisión e internet todo junto”.





Como promoción de lanzamiento, la cooperativa ofrece instalación gratuita y 40% de descuento en las primeras tres facturas. Además, existen planes combinados accesibles, como el más básico que incluye internet de 200 megas con televisión digital Sensa desde $40.000.





Coopetel cuenta con una lista de futuras conexiones. Las personas de Lago Puelo interesadas en sumarse al servicio pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCMzpxV0CCUS4Ql4y-XSseedtej9Jqajqa9Z5OlYrUnpGDpw/viewform . Serán contactadas por la cooperativa según el cronograma de despliegue y altas de servicio en cada barrio.





Conectividad y transmisión del Festival Cervecero del Bosque





Coopetel también acompañó el Festival Cervecero del Bosque en Lago Puelo, donde garantizó internet gratuito para el público visitante y realizó la transmisión en vivo de los shows por CoopTV, que ya superó las 15.000 visualizaciones en YouTube.





El presidente de la cooperativa, Marcelo Contardi, destacó que:

“Coopetel llega con mucho más que con servicios. Coopetel llega para acompañar a la comunidad. Buscamos acercar beneficios para los asociados, ampliar comercios con descuentos para socios, impulsar convenios como Coopetel con los clubes y generar acuerdos con cámaras de turismo y comercio”.





Además, en el stand de Coopetel hubo propuestas recreativas para el público, entre ellas un inflable para patear penales, donde quienes convertían un gol se llevaban premios de Sensa, Jauja y Génova.





Reviví el Festival Cervecero del Bosque en CoopTV





Las transmisiones completas del evento pueden verse en el canal de YouTube de CoopTV, con la participación de los siguientes artistas.





Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=fVYW5HWiFKo





Attitude (danza)

Caporales Savia Andina (danza)

Aye y Los Lirios (pop rock)

La Que Faltaba (murga)

Adrián González (folklore)

Clarita Muñoz (chamamé)

Moonshiners (pop rock)

Fortune (tributo Creedence)

Achalay (folklore)

Prisci Colom (música campera)

3ra Dimensión (música bailable)

Rejunte Chamamecero (chamamé)

Bolsonicos (música bailable)

Los 4 de la Cumbia (cumbia)





Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=nsPYGcnbRfA&t=2s





Ballet Luna de Medio Oriente (danza)

Gabi Echevarría y Joaquín Rey (folklore rock)

Grupo Provincias (ritmos andinos)

El Cañal (danza)

Rocío Pozo y Bombos Legüeros de la Comarca (folklore)

Los Folkeados (folk-rock)

Poker Face (rock internacional)

Sex Appeal (rock pop)

Freestyle El Bolsón (danza)

Sorteo Rifa

Maite y su Estilo Campero (chamamé)

Manu Puro Movimiento DJ (cumbia)

Jóvenes Rancheros (cumbia ranchera).