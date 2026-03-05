Coparticipación: avanza consenso con intendentes para actualizar índices

El Gobierno de Río Negro llevó adelante la primera mesa de trabajo con intendentes de la provincia para analizar la actualización del esquema de coparticipación municipal, en un encuentro donde se pudo detallar y explicar de manera precisa la construcción del nuevo índice.

La reunión se realizó en Villa Regina y contó con la participación del Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; y de la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; junto a los intendentes Claudia Montanaro (Cervantes), Albino Garrone (General Enrique Godoy), Miguel Petricio (Mainqué), Gustavo Amati (Fernández Oro), Luis Albrieu (Villa Regina), Lucas González (Chichinales) y Silvia Penilla (Ingeniero Huergo).





Durante la jornada también participaron equipos técnicos de Hacienda y Rentas, quienes brindaron una explicación detallada sobre los criterios técnicos utilizados para la actualización del índice. En ese marco, se expuso por qué los datos censales constituyen la herramienta más adecuada para reflejar la realidad poblacional de cada municipio y se explicó cómo funciona la variable de recaudación provincial dentro del esquema de distribución.

Asimismo, se detalló que el proceso de actualización contempla reemplazar los datos poblacionales del Censo de 1991 por los del censo actual, con el objetivo de contar con información acorde a la realidad demográfica de la provincia.

En ese contexto, cada intendente pudo plantear la realidad de su localidad y expresar sus inquietudes respecto al esquema de distribución.

El Gobierno Provincial ratificó que la masa coparticipable no se reducirá y que el proceso en marcha apunta exclusivamente a actualizar los índices para reflejar la realidad actual de una provincia que ha crecido y se encuentra en pleno proceso de modernización.

Durante el encuentro también se repasó el esquema vigente de distribución, que contempla un 40% en función de la población de cada municipio, un 40% en base a la recaudación provincial generada en cada jurisdicción y un 20% distribuido en partes iguales entre todas las localidades.

Asimismo, se reafirmó el compromiso de analizar y atender los casos particulares que puedan requerir una mirada específica, tal como lo planteó el Gobernador Alberto Weretilneck al impulsar este proceso de actualización.

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos, destacó el clima de trabajo y diálogo que se generó durante la jornada: “Fue una reunión muy positiva, donde pudimos explicar con claridad cómo se construye el índice actualizado, y escuchar a cada intendente. Este es el camino: dialogar, construir acuerdos y pensar una provincia que crece, mira el futuro y acompaña a cada uno de sus municipios”.

Por otra parte, mañana viernes en Viedma, continuará el cronograma de mesas regionales para el análisis de la coparticipación con municipios de la Zona Atlántica. El martes 10 de marzo se realizará un encuentro en San Carlos de Bariloche con la participación de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi y Ñorquinco, mientras que el miércoles 11 de marzo la reunión tendrá lugar en Los Menucos, junto a Los Menucos, Pilcaniyeu, Comallo, Valcheta e Ingeniero Jacobacci.