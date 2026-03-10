Derrumbe en una obra de cloacas: murió un obrero y otro está grave. Roca

Uno de los operarios fue rescatado muy rápidamente y trasladado de urgencia al hospital. Sus compañeros, en tanto, habían quedado en una zona más alejada al lugar del desmoronamiento y, como había temor por otro derrumbe, su extracción del pozo demoró más tiempo.





Murió uno de los operarios tras el derrumbe

Los tres trabajadores fueron derivados rápidamente al hospital. Dos de ellos habrían ingresado en grave estado de salud y uno de ellos murió alrededor de las 14, según confirmaron fuentes de Salud.





El comisario Mauro Figueroa, a cargo de la Comisaría 31, relató que el incidente ocurrió poco antes del mediodía de este lunes. "Recibimos un llamado al 911 diciendo que una persona estaba atrapada bajo tierra por un desmoronamiento. Llegó un patrullero que estaba cerca y (al trabajador) solo se le veía la cabeza".





"Fue una escena desesperante porque estaban completamente enterrados. Dos de ellos estaban inconscientes. Se trabajó con urgencia para liberarles las vías respiratorias, sacando la tierra a mano y con palas", detalló.





Desde el hospital Francisco López Lima se confirmó que uno de los obreros que había quedado sepultado por el desmoronamiento murió poco después del ingreso a la guardia. Su identidad aún no fue confirmada.

Inicialmente se informó que los operarios que quedaron bajo tierra cuando se derrumbó una excavación eran dos, sin embargo, tras el rescate se confirmó que eran tres personas.En el lugar trabajaron Bomberos, personal del Siarme y efectivos de la Policía de Río Negro, que montaron un operativo para asistir a los trabajadores y retirar la tierra con precaución. Se avanzó con extremo cuidado por temor a un nuevo derrumbe.