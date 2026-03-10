Diálogo y consenso con Bariloche, Ñorquinco, El Bolsón y Dina Huapi





El Gobierno de Río Negro llevó adelante un nuevo encuentro de trabajo en el marco del proceso de diálogo con los municipios para avanzar en la actualización de los índices de coparticipación provincial. La reunión se realizó en el Parque Industrial Tecnológico Bariloche (PITBA) y contó con la participación de autoridades provinciales y jefes comunales de la región.

El encuentro fue encabezado por el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, junto a la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y reunió a los intendentes Walter Cortés (Bariloche), Hugo Cobarubia (Dina Huapi), Bruno Pogliano (El Bolsón) y Miguel Cuminao (Ñorquinco).





Durante la jornada se repasaron los criterios que se están analizando para la actualización de los índices de distribución, en un proceso que el Gobierno Provincial impulsa junto a los municipios con el objetivo de adecuar el esquema a la realidad actual de la provincia, luego de más de tres décadas sin modificaciones.

Al respecto, el Ministro Ríos destacó que “existe una clara voluntad del Gobierno de seguir dialogando con cada municipio, explicar en detalle las propuestas y profundizar el carácter federal de nuestra provincia. Este proceso busca modernizar herramientas del Estado y hacerlo manteniendo el acompañamiento y el apoyo a todos los municipios de Río Negro”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que las mesas de trabajo permiten intercambiar miradas, analizar situaciones particulares y avanzar en acuerdos que reflejen mejor la dinámica actual de la provincia y de cada comunidad.





El cronograma de encuentros continuará mañana miércoles con la reunión prevista junto a los intendentes de la Región Sur, donde se seguirá avanzando en este proceso de diálogo y construcción de consensos para la actualización del esquema de coparticipación provincial.