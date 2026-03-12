Dos condenas firmes por abuso sexual simple tras investigaciones de la Fiscalía. Lago Puelo



A través de juicios abreviados realizados esta semana, la Fiscalía de la Lago Puelo logró sentencias para dos hombres que agredieron a la misma joven en hechos distintos. Ambos reconocieron su culpabilidad y deberán cumplir estrictas reglas de conducta para mantener su libertad.





Las resoluciones alcanzadas mediante la modalidad de juicio abreviado, imponen penas de prisión en suspenso y restricciones severas para los autores de los abusos.





Los hechos denunciados





La investigación fiscal permitió reconstruir dos episodios de abuso sexual simple sufridos por una joven.





El primero de los casos ocurrió el 30 de julio de 2023, cuando Américo Quiñenao agredió a la víctima aprovechando un momento de cercanía mientras ella realizaba actividades vinculadas a una institución religiosa local. Según la denuncia, el hombre realizó tocamientos no consentidos, ignorando la resistencia de la joven. Por este hecho, tras reconocer su autoría, Quiñenao fue condenado a dos años de prisión en suspenso.





El segundo episodio tuvo lugar el 23 de enero de 2024. En esta ocasión, Raúl Morales atacó a la joven a bordo de un vehículo mientras regresaban de cargar combustible desde la localidad de Epuyén. Morales también aceptó su responsabilidad en el hecho, recibiendo una condena idéntica de dos años de prisión en suspenso.





Protección de la víctima y reglas de conducta





Aunque las penas son de ejecución condicional (lo que significa que los condenados no ingresarán a prisión de forma inmediata), la Fiscalía aseguró una serie de condiciones obligatorias que, de incumplirse, revocarían su libertad. Para proteger la dignidad y seguridad de la mujer afectada, ambos condenados deberán cumplir con:





Prohibición total de acercamiento y contacto con la víctima por cualquier medio.

Realización del taller TAVIRE: una capacitación específica de visibilización y reflexión sobre la violencia de género.

Fijar residencia y someterse al control de la justicia.

Presentación trimestral obligatoria ante el Juzgado de Paz.

No cometer nuevos delitos, bajo riesgo de cumplir la pena de forma efectiva.

Fueente: Ministerio Publico Fiscal