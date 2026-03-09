Dos heridos con arma blanca el fin de semana en la localidad.







El fin de semana dejó un saldo preocupante en materia de seguridad en la localidad, donde al menos dos personas resultaron heridas con arma blanca en episodios diferentes y debieron ser hospitalizadas. Uno de los casos ocurrió en el barrio Usina y terminó con dos personas detenidas, mientras que el otro también generó preocupación entre los vecinos.





La subcomisario Gabriela Campillay, a cargo de la Comisaría 12 , brindó detalles sobre uno de los hechos más graves. Según explicó, el episodio se registró el sábado cerca de las 23.40, cuando la policía recibió un llamado alertando sobre una persona lesionada en la avenida Las Flores, en el barrio Usina.





“Recibimos un llamado donde había una persona lesionada en avenida Las Flores, barrio Usina. Luego de una ingesta de bebida alcohólica en un local comercial, se produjo una riña donde terminó una persona con heridas de arma blanca en la parte del abdomen”, relató la funcionaria policial.





Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde debió ingresar a quirófano para una cirugía exploratoria con el fin de determinar si había órganos comprometidos producto de la herida. Afortunadamente, según confirmó Campillay, la intervención arrojó resultados favorables.





“Se traslada al hospital, posteriormente ingresa a quirófano para una cirugía exploratoria para ver si había sido involucrado algún órgano. Por suerte, no”, explicó.





Durante el avance de la investigación, personal policial logró detener a dos personas que estarían vinculadas con la agresión, mientras que la División Judicial continúa trabajando para establecer cómo se desencadenó el violento episodio.





De acuerdo con lo informado, los involucrados habrían estado previamente consumiendo bebidas alcohólicas en un local comercial de la zona. “Aparentemente habían estado en ese lugar. Posteriormente está la parte investigativa de la División Judicial para establecer cuáles fueron los desencadenantes que llevaron a que esta persona terminara con una lesión de arma blanca”, indicó Campillay.





En cuanto al estado de salud del herido, la subcomisario confirmó que la víctima evolucionó favorablemente y ya no corre riesgo de vida. “Esta persona está en sala general. El día de ayer lo pasaron a sala general y estaría fuera de peligro”, detalló.





El otro hecho violento ocurrido durante el fin de semana también dejó a una persona herida con arma blanca, lo que generó preocupación entre los vecinos y mantiene a la policía trabajando para esclarecer las circunstancias de ambos casos.