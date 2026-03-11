El Bolsón avanza en la creación de su Agencia de Turismo y suma experiencia internacional tras una visita a Colombia

Referente del área turística de El Bolsón, Adriana del Agua, brindó detalles sobre el proceso de organización de la nueva Agencia de Turismo local y también sobre el reciente viaje que realizó a Colombia en el marco de un programa internacional de planificación urbana e innovación municipal.





Explicó que actualmente se trabaja en la puesta en marcha de la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEP), un organismo de carácter público-privado que busca fortalecer la planificación estratégica y la promoción del destino. Según señaló, uno de los pasos centrales será el llamado a concurso para designar a un director ejecutivo encargado de diseñar el plan anual de marketing y promoción turística de la localidad.





“La agencia se sostiene con el trabajo del sector privado, que es el que invierte y apuesta a que la actividad turística sea su forma de vida económica. Desde el Estado intervenimos en la coordinación y el diálogo para acompañar ese proceso”, indicó.





En ese marco, el cargo de director ejecutivo tendrá requisitos profesionales vinculados al turismo y la comunicación, además de experiencia en planificación y conocimiento del sector. El objetivo es contar con un perfil que permita pensar el desarrollo del destino no sólo a corto plazo sino también en un horizonte de cinco años.





La funcionaria explicó que actualmente se atraviesa una etapa de transición en la que se trabaja en el reglamento interno de la agencia y en la definición de roles entre el sector público y los prestadores turísticos. “Necesitamos un plan serio para saber hacia dónde vamos y cómo posicionamos a El Bolsón”, remarcó.





En paralelo, destacó el crecimiento de la actividad turística en la localidad y la presencia cada vez mayor de visitantes extranjeros. En ese sentido, mencionó que prestadores del sector hotelero ya detectan la llegada de turistas de México, Canadá, Alemania y otros países, lo que marca un nuevo segmento de visitantes para el destino.





La referente sostuvo que el turismo requiere una oferta cada vez más diversa y de mayor calidad, por lo que consideró fundamental trabajar en calendarios culturales y deportivos, así como en mejoras de servicios y propuestas para quienes visitan la región.





Por otra parte, también se refirió al viaje que realizó recientemente a Colombia junto a representantes municipales, luego de que El Bolsón fuera seleccionado por la Red de Innovación Local (RIL) para participar de un programa de planificación estratégica urbana. La ciudad rionegrina fue una de las dos localidades argentinas invitadas, junto a Luján de Cuyo.





La delegación participó de encuentros y recorridas en Bogotá y Medellín, donde pudieron conocer distintos proyectos de transformación urbana. Uno de los puntos más impactantes fue la visita a la Comuna 13, un barrio que en el pasado estuvo marcado por la violencia del narcotráfico y que hoy se convirtió en un atractivo turístico y ejemplo de intervención urbana.





Según relató Del Agua, uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la implementación de sistemas de transporte como funiculares y escaleras mecánicas que permitieron reducir drásticamente los tiempos de traslado de los vecinos. “Personas que antes tardaban tres horas para ir a trabajar hoy lo hacen en 15 minutos”, explicó.





La experiencia, señaló, permite observar cómo la intervención del Estado en infraestructura y planificación puede mejorar la calidad de vida de los habitantes y transformar barrios enteros.





Finalmente, la funcionaria subrayó que este tipo de intercambios internacionales sirven para recoger ideas y experiencias que puedan adaptarse al crecimiento que viene teniendo El Bolsón, una localidad que en los últimos años ha experimentado una fuerte expansión y que ya trabaja en la actualización de su código de planeamiento urbano, vigente desde 1977.