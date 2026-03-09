El Bolsón dijo presente en el escenario internacional del Mundial de Motocross





El Bolsón participó en el MXGP Argentina 2026, realizado en Bariloche, donde promocionó su identidad turística y el Centenario 1926-2026 ante más de 40.000 visitantes que asistieron al evento durante el fin de semana.

El pasado 7 y 8 de marzo, El Bolsón participó del MXGP Argentina 2026, fecha inaugural del Campeonato Mundial de Motocross, realizada en el circuito Bariloche MX Race Track. Este evento deportivo internacional reúne a los mejores pilotos del mundo y posiciona a la Patagonia dentro del calendario global del deporte motor.

Durante el fin de semana compitieron alrededor de 80 pilotos de élite en las categorías MXGP y MX2, provenientes de distintos países del mundo, lo que reafirma el carácter internacional del campeonato. El evento convocó a más de 40.000 visitantes durante las dos jornadas, consolidándose como uno de los espectáculos deportivos más importantes realizados en la región.

En este marco, El Bolsón estuvo presente representando a la región cordillerana dentro del espacio institucional de promoción turística de Río Negro en la globa de ATUR, junto a distintos destinos de la provincia.

El objetivo principal de la participación fue instalar la marca El Bolsón ante visitantes nacionales e internacionales, difundiendo su identidad, su oferta turística y su historia en el marco del Centenario de El Bolsón 1926-2026.









La propuesta presentada por El Bolsón se destacó por una dinámica participativa, educativa y familiar, que incluyó:

• Degustación de jugos naturales, fruta fina fresca y dulces regionales, representativos de la producción local.

• Juegos didácticos e interactivos para toda la familia, combinando información turística del destino con datos del Campeonato Mundial de Motocross y referencias históricas del Centenario de El Bolsón.

• Material y dinámicas diseñadas en formato bilingüe (español, inglés y portugués), facilitando la interacción con visitantes de diferentes nacionalidades.

Durante la jornada visitaron el espacio institucional el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, y el Director Ejecutivo de ATUR, Diego Piquín, quienes recorrieron el stand y compartieron las acciones de promoción turística desarrolladas.

La Presidente de la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB), Adriana del Agua, coordinó las actividades realizadas durante el evento, articulando las distintas propuestas promocionales y de interacción con el público.

En un evento que convocó a más de 40.000 visitantes durante el fin de semana, la participación de El Bolsón implicó un importante trabajo de planificación, diseño de contenidos y coordinación institucional. El equipo que representó a El Bolsón desarrolló una propuesta integral pensada para interactuar con visitantes de distintas nacionalidades, combinando identidad local, información turística y actividades participativas. La delegación estuvo integrada por Marcela Bécares, en la coordinación del grupo, junto a los informantes turísticos Priscila Pebacini y Matías Arias, quienes llevaron adelante las acciones de promoción y atención al público durante ambas jornadas.

La presencia en el MXGP Argentina 2026 permitió proyectar la identidad de El Bolsón en un escenario deportivo de alcance internacional, reafirmando el compromiso de seguir posicionando al destino con profesionalismo, creatividad y una fuerte identidad territorial.



